Üye Girişi
Polonya İçişleri Bakanı Kaminski: "Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturuluyor" - Son Dakika

Polonya İçişleri Bakanı Kaminski: "Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturuluyor"

13.11.2021 17:41

- Polonya İçişleri Bakanı Kaminski: "Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturuluyor" Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Belarus sınırındaki göçmen krizinin "Avrupa'ya akın eden yasa dışı göçmenlerin kullanıldığı siyasi güdümlü bir saldırı" olduğunu belirterek Rusya...

- Polonya İçişleri Bakanı Kaminski: "Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturuluyor"

VARŞOVA - Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Belarus sınırındaki göçmen krizinin "Avrupa'ya akın eden yasa dışı göçmenlerin kullanıldığı siyasi güdümlü bir saldırı" olduğunu belirterek Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturulduğunu iddia etti.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski katıldığı bir radyo programında ülkenin Belarus sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüm Avrupa Birliği'ne Batı toplumuna yönelik bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, söz konusu saldırının suni bir şekilde oluşturulan, Avrupa'ya akın eden yasa dışı göçmenlerin kullanıldığı siyasi güdümlü bir saldırı olduğunu belirtti. Polonya sınırının her isteyenin geçebileceği yumuşak bir sınır olması durumunda büyük bir politik ve toplumsal problemle karşı karşıya kalacaklarını ifade eden Bakan Kaminski, böyle bir durumda Belarus'tan binlerce değil, yüz binlerce göçmenin AB'ye yasa dışı şekilde gireceğini aktardı. Kaminski, "Belarus sınırına öreceğimiz duvarın ortaklaşa finanse edilmesi AB'nin de çıkarına. Biz hazırız, gerekli fonu rezerve ettik, duvar inşaatına kısa süre içinde başlayacağız. Ben Litvanya ve Letonya için endişeleniyorum. Bu devletler çok daha küçük savunma potansiyeline sahip, başa çıkamayabilirler" dedi. Kaminski, bu devletlere sağlanacak desteğin daha ayrıcalıklı, özel bir destek olması gerektiğini söyledi.

"Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturuluyor"

Polonya İçişleri Bakanı Kaminski, göçmenlerin faaliyetleri ve saldırılarının direkt Belarus gizli servisi tarafından yönlendirildiğini ileri sürerken, söz konusu göçmen grupları içerisinde tehlikeli birimlerin varlığından şüphesi olmadığını belirtti. Kaminski, "Bu kişiler geçmişte Orta Doğu'daki çok sayıda silah savaş grupları içinde bulunmuş kişiler, askeri olarak eğitilmişler" diyerek hali hazırdaki yasa dışı Balkan göç rotasına, Afrika göç rotasına ek olarak şimdi de Rusya ve Belarus rejimlerinin sıkı kontrolü altında yeni bir göç rotası oluşturulmaya çalışıldığını iddia etti. Kaminski, 180 kilometre uzunluğunda 5 buçuk metre yüksekliğinde olacak sınırdaki duvarın inşaatının 2022 Haziran ayının sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi.

3'ü Irak vatandaşı, 4 kişi gözaltına alındı

Polonya Sınır Koruma Birimi (Straz Graniczna) gece saatlerinde sınırın farklı yerlerinde yüzlerce kaçak göçmenin Polonya sınırını geçmeye çalıştığını bildirdi. Göçmenlerin girişimlerinin başarısız olduğunu bildiren Sınır Koruma Birimi, Irak vatandaşı 3 kişi ile yardım ve yataklık gerekçesiyle 1 Polonya vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Sınır hattından çekilen görüntüleri paylaşan Polonya güvenlik birimleri, Belaruslu yetkililerin göçmenlere, sınırda devriye gezen Polonyalı güvenlik güçlerinin görmesini zorlaştıracak lazer ışıklar verdiğini ileri sürdü. Göçmen gruplarının Belarus askerleri eşliğinde sınır boyunca gruplar halinde yürüdüğü bir başka video için de, "yasa dışı göçmenlerin tüm faaliyetleri Belarus gizli servisinin sıkı denetimi altında" denildi.

Polonya İçişleri Bakanı Kaminski: Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturuluyor
Polonya İçişleri Bakanı Kaminski: Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturuluyor
Polonya İçişleri Bakanı Kaminski: Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturuluyor
Polonya İçişleri Bakanı Kaminski: Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturuluyor

Süleyman Soylu, Polonya, Belarus, GÖÇ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polonya İçişleri Bakanı Kaminski: 'Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturuluyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

NASA astronotları uzayda 17:24 NASA astronotları uzayda "Fıstık kabuğu" buldu! Kimin attığı araştırılıyor İsmail Çipe, Fatih Terim'i çılgına çevirdi! Hemen oyundan çıkarıp tesis binasına yolladı 16:57 İsmail Çipe, Fatih Terim'i çılgına çevirdi! Hemen oyundan çıkarıp tesis binasına yolladı Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bölgede patlama! Çok sayıda yaralı var 16:40 Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bölgede patlama! Çok sayıda yaralı var
Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum 15:30 Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş 15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı 15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti 14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım 14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Avrupa'da olay oldular! Ali Koç ile Mesut Özil manşetlerden düşmüyor Avrupa'da olay oldular! Ali Koç ile Mesut Özil manşetlerden düşmüyor         
17:49
Galatasaray'da dev derbinin planı hazır! Fatih Terim ezber bozacak Galatasaray'da dev derbinin planı hazır! Fatih Terim ezber bozacak         
17:24
"İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum         
16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir         
16:00
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi açılışında ok attı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi açılışında ok attı         
15:30
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem         
14:59
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin         
14:04
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 17:58:22. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya İçişleri Bakanı Kaminski: "Rusya ve Belarus'un kontrolü altında yeni göç rotası oluşturuluyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement