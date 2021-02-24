Polonya, iki doz Covid-19 aşısı olanları karantinadan muaf tuttu - Son Dakika

Polonya'da korona virüs salgınında 3'üncü dalga başlarken, Covid-19 aşısının her iki dozu yapılan kişilerin 10 günlük karantinadan muaf olduğu bildirildi.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Polonya'da yeni önlemler alındı. Korona virüse yakalanan Başbakanlık Ofisi Şefi Michal Dworczyk ile temaslı olduğu gerekçesi ile evinde karantinada olan Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi. Niedzielski, korona virüste 3'üncü dalga nedeni ile virüsün yayılımının gittikçe hız kazandığını belirterek, geçtiğimiz haftaya kıyasla vaka sayılarında üçte bir oranında artış yaşandığını bildirdi.

Bir bölgede kısıtlamalar geri getirildi

Vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde kısıtlamaların ülke çağında yeniden getirilebileceğini değinen Niedzielski, 27 Şubat Cumartesi gününden itibaren ülkenin kuzeydoğusundaki Varmiya-Mazurya bölgesindeki alışveriş merkezleri, oteller, yüzme havuzları, tenis kortları, müze, sanat galerisi, sinema, tiyatro gibi kültür kurumlarının kapatılacağını duyurdu.

Bu bölgede pozitif çıkan testlerin yüzde 70'inin İngiltere'de tespit edilen mutasyonlu virüs olduğunu belirten Bakan Niedzielski, 18 Ocak'tan bu yana ülke çapında örgün öğretim gören 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencilerinin yine bu bölgede uzaktan eğitime geçeceklerini açıkladı.

Ülke genelinde sadece cerrahi maske kullanımına izin verilecek

Ülke genelinde vizör, bandana, eşarp benzeri tarzda şeylerin maske yerine kullanılması yasaklandı. Niedzielski, uzmanlarla yaptıkları değerlendirmeler neticesinde virüsün bulaşmasında en etkili koruyucu yöntem olan cerrahi maske takılması zorunluluğu getirildiğini aktardı.

İki doz aşı olan karantinadan muaf

Bakan Niedzielski, yurt dışından ülkeye giriş yapacaklar için 48 saat önce yapılmış negatif korona virüs testi ibraz etmeleri ya da 10 gün karantinada kalma zorunluluğu getirildiğini, ancak iki doz korona virüs aşısı olmuş kişilerin bu uygulamadan muaf tutulacağını bildirdi.

Son 24 saatte 12 bin 146 yeni vaka

Polonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 146 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 661 bin 109'a, son 24 saatte 372 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 42 bin 808'e ulaştığı belirtildi. - VARŞOVA