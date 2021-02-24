Polonya, iki doz Covid-19 aşısı olanları karantinadan muaf tuttu - Son Dakika

Polonya, iki doz Covid-19 aşısı olanları karantinadan muaf tuttu

24.02.2021 20:51
Polonya, iki doz Covid-19 aşısı olanları karantinadan muaf tuttu, System.String[]

Polonya'da korona virüs salgınında 3'üncü dalga başlarken, Covid-19 aşısının her iki dozu yapılan kişilerin 10 günlük karantinadan muaf olduğu bildirildi.

Polonya'da korona virüs salgınında 3'üncü dalga başlarken, Covid-19 aşısının her iki dozu yapılan kişilerin 10 günlük karantinadan muaf olduğu bildirildi.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Polonya'da yeni önlemler alındı. Korona virüse yakalanan Başbakanlık Ofisi Şefi Michal Dworczyk ile temaslı olduğu gerekçesi ile evinde karantinada olan Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi. Niedzielski, korona virüste 3'üncü dalga nedeni ile virüsün yayılımının gittikçe hız kazandığını belirterek, geçtiğimiz haftaya kıyasla vaka sayılarında üçte bir oranında artış yaşandığını bildirdi.

Bir bölgede kısıtlamalar geri getirildi

Vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde kısıtlamaların ülke çağında yeniden getirilebileceğini değinen Niedzielski, 27 Şubat Cumartesi gününden itibaren ülkenin kuzeydoğusundaki Varmiya-Mazurya bölgesindeki alışveriş merkezleri, oteller, yüzme havuzları, tenis kortları, müze, sanat galerisi, sinema, tiyatro gibi kültür kurumlarının kapatılacağını duyurdu.

Bu bölgede pozitif çıkan testlerin yüzde 70'inin İngiltere'de tespit edilen mutasyonlu virüs olduğunu belirten Bakan Niedzielski, 18 Ocak'tan bu yana ülke çapında örgün öğretim gören 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencilerinin yine bu bölgede uzaktan eğitime geçeceklerini açıkladı.

Ülke genelinde sadece cerrahi maske kullanımına izin verilecek

Ülke genelinde vizör, bandana, eşarp benzeri tarzda şeylerin maske yerine kullanılması yasaklandı. Niedzielski, uzmanlarla yaptıkları değerlendirmeler neticesinde virüsün bulaşmasında en etkili koruyucu yöntem olan cerrahi maske takılması zorunluluğu getirildiğini aktardı.

İki doz aşı olan karantinadan muaf

Bakan Niedzielski, yurt dışından ülkeye giriş yapacaklar için 48 saat önce yapılmış negatif korona virüs testi ibraz etmeleri ya da 10 gün karantinada kalma zorunluluğu getirildiğini, ancak iki doz korona virüs aşısı olmuş kişilerin bu uygulamadan muaf tutulacağını bildirdi.

Son 24 saatte 12 bin 146 yeni vaka

Polonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 146 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 661 bin 109'a, son 24 saatte 372 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 42 bin 808'e ulaştığı belirtildi. - VARŞOVA

Polonya, iki doz Covid-19 aşısı olanları karantinadan muaf tuttu

Başbakanlık, Koronavirüs, Cumartesi, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polonya, iki doz Covid-19 aşısı olanları karantinadan muaf tuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CNN Türk, Bünyamin Sürmeli'nin yerini Prof. Dr. Orhan Şen ile doldurdu SBK Holding hisselerini satmaya devam ediyor! Biofarma'dan sonra Karsan'daki hisselerini de sattı Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti Son Dakika: Türkiye'de 24 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı: Küstürürseniz vay halinize AK Parti'nin İstanbul'u teslim edeceği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak
Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı         
20:56
Yol verme tartışmasında sürücüyü silahla vuran şahsın rahat tavrı dikkat çekti Yol verme tartışmasında sürücüyü silahla vuran şahsın rahat tavrı dikkat çekti         
20:13
ABD'de vahşet! 3 kişiyi öldürmekle suçlanan cani, komşusunu öldürüp kalbini ailesine yedirdi ABD'de vahşet! 3 kişiyi öldürmekle suçlanan cani, komşusunu öldürüp kalbini ailesine yedirdi         
19:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi         
19:15
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un teknik çalışması tamamlandı; onlara rağmen, inadına yapacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un teknik çalışması tamamlandı; onlara rağmen, inadına yapacağız         
18:22
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı         
17:46
Eşiyle fotoğrafını hız göstergesine koyan koca, 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını açarak intihara kalkıştı Eşiyle fotoğrafını hız göstergesine koyan koca, 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını açarak intihara kalkıştı         
17:11
Annesinin yıllar önce söyledikleriyle hayatı değişen mühendis, gerçek babasının peşine düştü Annesinin yıllar önce söyledikleriyle hayatı değişen mühendis, gerçek babasının peşine düştü         
15:38
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın         
15:12
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt         
14:41
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Vaka sayısı patlayan 10 ilde alarm durumuna geçildi! Uzmanlar 15 günlük sokağa çıkma yasağı öneriyor Vaka sayısı patlayan 10 ilde alarm durumuna geçildi! Uzmanlar 15 günlük sokağa çıkma yasağı öneriyor         
13:36
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2021 21:01:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polonya, iki doz Covid-19 aşısı olanları karantinadan muaf tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei