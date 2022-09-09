Avrupa'nın olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğuna işaret eden von der Leyen, "Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz." diye konuşmuştu.

Moskwa, Polsat'a verdiği bir röportajda, zorunlu elektrik kesintisi önerisi için "Buna kesinlikle karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polonya, AB'nin elektrik kullanımında zorunlu kesinti önerisine karşı çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.