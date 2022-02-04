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Polonya ile Gürcistan cumhurbaşkanlarından Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek açıklaması - Son Dakika

Polonya ile Gürcistan cumhurbaşkanlarından Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek açıklaması

04.02.2022 00:01

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ortak açıklama yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ortak açıklama yaptı.

Duda, temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e giderken Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e uğrayarak Gürcü mevkidaşı Zurabişvili ile bir araya geldi.

Tiflis Havalimanı'nda görüşen iki lider daha sonra, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler ile ilgili ortak basın toplantısını düzenledi.

Zurabişvili, "Bugün, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlık şeklinde ifade edilen çok zor durum hakkında bilgi alışverişinde bulunma fırsatına sahip olmamız çok önemli". dedi.

Zurabişvili şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok gergin durumda, Gürcistan adına dostumuz Ukrayna ile tam dayanışmamızı ifade etmek istiyorum, sadece Ukrayna ile değil çünkü mevcut tehditler aslında bir bütün olarak Avrupa'nın güvenliğine yönelik tehditlerdir ve eğer onun hakkında konuşursak Avrupa'nın güvenliği bizim de güvenliğimizdir."

Konuşmasında, "Agresif eylemler, tehditler, siber saldırılar veya Ukrayna sınırındaki askeri kuvvetlerin doğrudan artması, Karadeniz'de askeri kuvvetlerin harekete geçirilmesi, her şey Rusya'nın mevcut politikasının provokasyonunun bir işaretidir." ifadelerine yer veren Zurabişvili söz konusu gerginliğin sadece barış yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın egemenliğinin korunması gerektiğini belirten Zurabişvili, Rusya'nın ülkesine de şiddet politikasını uyguladığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Ayrıca bugün bu çok zorlu müzakereler sırasında Gürcistan'ı unutmayan ve Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her fırsatta dile getiren tüm Avrupalı ??ve Amerikalı ortaklarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum."

Duda ise Ukrayna ile ilgili dünyanın çeşitli liderleri ile görüşmeler yaptığını ifade ederek, "Tabii bu sadece Avrupa'yı ilgilendiren bir konu değil, tüm dünya için önemli bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya ile Gürcistan'ın Ukrayna'ya yakın ülkelerin olduğunu ve bu nedenle Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Duda, "Ukrayna topraklarında olup bitenler bizim için çok önemli. Önemli konularda istişarelerin yapılması benim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Ukrayna konusunda önümüzdeki günlerde Brüksel ve Almanya'da temaslarda bulunacağı bilgisini paylaşan Duda, "Dayanışmamızı (Ukrayna ile) ifade ediyoruz ve genel olarak güvenlikle ilgili tüm konular bizim için çok önemli." dedi.

Rusya ile Gürcistan arasında da geçmişte trajik olayların yaşandığını hatırlatan Duda Gürcistan'ı desteklediklerini belirterek, "Şunu belirtmek isterim ki Gürcistan bizim müttefikimiz, Gürcistan bizim dost olduğumuz devlettir." dedi.

Duda, Çin'e gitmek üzere Tiflis'ten ayrıldı.

Polonya ile Gürcistan cumhurbaşkanlarından Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek açıklaması
Polonya ile Gürcistan cumhurbaşkanlarından Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek açıklaması
Polonya ile Gürcistan cumhurbaşkanlarından Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek açıklaması

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Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Duda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya ile Gürcistan cumhurbaşkanlarından Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek açıklaması - Son Dakika


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