Polonya, İsrail'in Varşova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağıracak - Son Dakika
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Polonya, İsrail'in Varşova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağıracak

15.10.2022 18:04
Polonya, İsrail'in Varşova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağıracak

Polonya, İsrail'in Varşova Büyükelçisi Yacov Livne'yi Dışişleri Bakanlığına çağıracak.

Polonya, İsrail'in Varşova Büyükelçisi Yacov Livne'yi Dışişleri Bakanlığına çağıracak.

Tvn24'te yer alan habere göre, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, dün sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Livne'nin, İsrailli öğrencilerin Polonya'daki Holokost anıtlarını ziyaret etmesine izin vermeyen Polonya hükümetini eleştirmesinin ardından, 17 Ekim'de Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi.

Polonya'nın gezilerle ilgili tutumunun ağustostan bu yana değişmediğini belirten Jablonski, "İsrailli grupları yarından itibaren karşılamaya hazırız. Güvenlik kuralları diğer benzer ülkelerdekiyle aynı olmalı, yani silahlı koruma olmamalı. Polonya'ya aynı standarda göre muamele edilmelidir." ifadesini kullandı.

Polonya basınında çıkan haberlere göre, Livne, Polonya hükumetini bu hafta başlarında Nazi imha kampı Sobibor'daki Holokost anıtlarını ziyaret edecek öğrencilerin gezilerine izin vermediği için eleştirmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya, İsrail'in Varşova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağıracak - Son Dakika

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