Polonya, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı - Son Dakika

Polonya, kadına yönelik şiddetin önlenmesini içeren İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı.

Söz konusu sözleşmenin aileyi hedef alan ideolojik bir sözleşme olduğunu söyleyen Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Pazartesi günü Polonya Aile, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığına çekilme sürecinin başlatılması için başvuru yapacaklarını duyurdu.

Polonya hükümeti, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konularında temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olarak bilinen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, söz konusu sözleşmenin aileyi hedef alan ideolojik bir sözleşme olduğunu söyledi. "Polonya yasaları kadınları her türlü şiddet karşısında zaten örnek derecede korumaktadır, hatta bazı alanlarda yasalarımız İstanbul Sözleşmesi'nin de üzerindedir. Bizler bu sözleşmedeki bazı ifadelerin ideolojik ifadeler olduğunu, toplumsal yapı ve aile açısından zararlı ifadeler olduğunu düşünüyor ve bunu kabul etmiyoruz" diyen Zbigniew Ziobro, Pazartesi günü Polonya Aile, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığına söz konusu sözleşmeden çekilme prosedürünün başlatılması için başvuru yapacaklarını söyledi.

2011 yılında İstanbul'da imzaya açılan ve Avrupa devletlerini hukuki olarak bağlayan İstanbul Sözleşmesi 2014 yılında yürürlüğe girmiş, Polonya ise söz konusu sözleşmeyi 2015 yılında imzalamıştı.

(Ebru Orhan/İHA)