Son Dakika Haberleri: Polonya: Kilisede Çocuk İstismarını Protesto İçin Rahip Heykelini Söktüler

Polonya: Kilisede Çocuk İstismarını Protesto İçin Rahip Heykelini Söktüler

37 dakika önce

Polonya'nın Gdansk kentinde 'kilisede çocuk istismarını' protesto eden bir grup eylemci şehir meydanındaki bir rahip heykelini söktü.

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Polonya'nın Gdansk kentinde 'kilisede çocuk istismarını' protesto eden bir grup eylemci şehir meydanındaki bir rahip heykelini söktü.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:49 

Gdansk, Polonya, Dünya
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