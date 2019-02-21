Polonya: Kilisede Çocuk İstismarını Protesto İçin Rahip Heykelini Söktüler
37 dakika önce
Polonya'nın Gdansk kentinde 'kilisede çocuk istismarını' protesto eden bir grup eylemci şehir meydanındaki bir rahip heykelini söktü.
Polonya
'nın Gdansk
kentinde 'kilisede çocuk istismarını' protesto eden bir grup eylemci şehir meydanındaki bir rahip heykelini söktü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:49
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