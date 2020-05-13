Polonya, korona virüs önlemlerinin gevşetilmesinde üçüncü aşamaya geçiyor - Son Dakika
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Polonya, korona virüs önlemlerinin gevşetilmesinde üçüncü aşamaya geçiyor

24 dakika önce

Polonya, korona virüs önlemlerinin gevşetilmesinde 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren üçüncü aşamaya geçiyor.

Polonya, korona virüs önlemlerinin gevşetilmesinde üçüncü aşamaya geçiyor, System.String[]

Polonya, korona virüs önlemlerinin gevşetilmesinde 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren üçüncü aşamaya geçiyor. Üçüncü aşama kapsamında, 2 aydır kapalı olan kuaför ve güzellik salonları ile kafeteryalar yeniden açılacak, yalnızca paket servisin yapıldığı restoranlar da müşterilere yeniden içeride servis yapabilecek. Jimnastik salonları ve spor sahaları da kullanıma açılacak diğer alanlar arasında yer alıyor.

Polonya, korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesinde üçüncü aşamaya geçiyor. Başbakan Mateusz Morawiecki, Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski ve Milli Eğitim Bakanı Dariusz Piontkowski ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren korona virüs önlemlerinin gevşetilmesinde üçüncü aşamaya geçileceğini duyurdu. Bu kapsamda, ülke genelinde 2 aydır kapalı olan kuaför, güzellik salonları ve kafeteryalar yeniden açılacak. Yine yaklaşık 2 aydır yalnızca paket servisin yapıldığı restoranlar müşterilerine yeniden içeride servis verebilecek. Jimnastik salonları ve spor sahaları tekrar halkın kullanımına açılacak. Toplu taşıma araçlarına getirilen yolcu kısıtlaması toplamda aracın oturan ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30'una tekabül edecek şekilde arttırılacak. 25 Mayıs itibarıyla da ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri için müfredatın tamamını içeren dersler yerine bakım ve eğitim amaçlı derslere başlanacak. Lise giriş ve matura sınavına (lise bitirme sınavı) hazırlanan öğrenciler için de okullarda rehberlik hizmeti verilmeye başlanacak.

MASALAR ARASINDA 2 METRE MESAFE

"Yeni gerçekliğe" dönüşün toplumun sosyal mesafe, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarını ne ölçüde gözeteceğine bağlı olduğunu ifade eden Başbakan Mateusz Morawiecki, maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlattı. Kuaför ve güzellik salonlarında tek kullanımlık eldiven kullanılacağını ifade eden Başbakan Morawiecki, söz konusu iş yerlerinden de yığılmayı önlemek için müşterilerini randevuyla kabul etmelerini istedi. Kafeterya ve restoranlarda aşçı ve garsonların eldiven, maske takma zorunluluğunun yanı sıra her 4 metrekareye bir müşteri düşecek şekilde müşteri kabul edilebileceğini belirten Morawiecki, "Masalar arası mesafe 2 metre olacak, her müşteriden sonra masalar dezenfekte edilecek" şeklinde konuştu.

Polonya'da korona virüs önlemlerinin gevşetilmesinde birinci aşamaya 20 Nisan Pazartesi günü geçilmiş, bu kapsamda marketlerde kasa başına düşen kişi sayısı 3'ten 5'e çıkarılmıştı, park ve ormanlar halka açılmıştı. 18 yaş altındakilere yanlarında ebeveynleri olmaksızın getirilen sokağa çıkma yasağı da 13 yaşa çekilmişti. 4 Mayıs Pazartesi günü geçilen ikinci etapta ise alışveriş merkezleri, mobilya ve yapı marketler, oteller, müzeler, kütüphaneler, kreş ve anaokulları yeniden açılmış, askıya alınan fizik tedavi ve rehabilitasyon seanslarına yeniden başlanmıştı. Korona virüs önlemlerinin gevşetilmesinde dördüncü aşamayı oluşturacak olan fitness ve masaj salonları, tiyatro ve sinema salonlarının ise yeni hijyen kuralları gözetilmek kaydıyla Haziran ayının ilk haftasında açılması bekleniyor.

(İHA)

Polonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 04:25 Kaynak: İHA


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