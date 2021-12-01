Polonya, Letonya, Litvanya göçmen krizini yönetmek için "olağanüstü" prosedürler uygulayacak - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Polonya, Letonya, Litvanya'nın faydalanması üzerine Belarus sınırındaki göçmen krizini yönetmesi için olağanüstü ve geçici tedbirler alındığını duyurdu.

Schinas ve AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB-Belarus sınırındaki durumla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Margaritis Schinas, Belarus'tan yönelen hibrit saldırı karşısında Polonya, Letonya, Litvanya'nın faydalanacağı "olağanüstü ve geçici" önlemler alındığını duyurdu.

Buna göre, acil göç ve sığınma yönetimi prosedüründe, AB vatandaşı olmayan, AB'ye düzensiz olarak Belarus üzerinden giriş yapan ya da sınırda bulunan kişiler için 6 ay için geçerli olacak bazı kurallar getirildi.

Söz konusu üç üye ülke, sığınma başvuruları için kayıt süresini 3 ila 10 günden 4 haftaya çıkarabilecek, başvuruları en az 16 hafta içinde sonuçlandırabilecek.

İlgili üye ülkeler, bu bağlamda uluslararası koruma başvuruları reddedilen kişilerin iadesi de dahil olmak üzere, geri dönüş prosedürlerinde basitleştirilmiş ve daha hızlı ulusal prosedürler uygulayabilecek.

Johansson da "Bugün, sınırlarımızı ve insanları korumak için, bu acil durumu insan haklarından ödün vermeden yönetmeleri için, üye devletlere esneklik ve destek veriyoruz. Bu, söz konusu üye ülkelerin sığınma hakkını tam olarak desteklemesine ve mevzuatını AB müktesebatına uyumlu hale getirmesine izin vermelidir." ifadelerini kullandı.