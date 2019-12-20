Polonya'da mahsur kalan TIR şoförü için meslektaşları internette yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Polonya'da mahsur kalan TIR şoförü için meslektaşları internette yardım kampanyası başlattı - Son Dakika Dünya

Polonya'da mahsur kalan TIR şoförü için meslektaşları internette yardım kampanyası başlattı

6 saat önce

İranlı TIR şoförü, aracının bozulması sonucu Polonya'da mahsur kaldı. Olayı duyan Polonyalı meslektaşları, yeni bir araç alabilmesi için internet üzerinden kampanya başlattı. 24 saat içinde 250 bin zloty, yaklaşık 400 bin TL para toplandı.

İran'ın kuzeybatısınaki Khoy'da yaşayan Fardin Kazemi, Polonya'ya kuru üzüm götürmüştü ve Çek Cumhuriyeti'ne devam edip, oradan İran'a götüreceği yükü alacaktı. Ancak Kazemi'nin aracının bozulması sonucu ülkeden çıkış yapamadı. Olayı duyan Polonyalı meslektaşları, tamir ettirecek parası kalmayınca, aracında yatması gereken talihsiz şoför için internette yardım kampanyası başlattı.24 saat içinde 400 bin TL toplandı.

İNTERNETTE KAMPANYA

25 yıldan uzun süredir Avrupa'ya çalışan Fardin Kazemi'nin sorunları, 30 yıllık TIR'ının Katowice kentinin kuzeyindeki Kozieglowy kasabası yakınlarında 3 Aralık'ta bozulmasıyla başladı. Olayı duyan Polonyalı kamyon şoförleri, Kazemi'nin eski aracını tamir etmenin, ekonomik açıdan anlamlı olmayacağı belirleyince, yeni bir araç alınmasına karar verdi. İnternet üzerinden aracın tamiri ve İranlı meslektaşlarına gıda ve kalacak yer parası için kampanya başlattı. 100 bin zlotylik ilk hedefe 24 saat içinde ulaşıldı ve hala bağışlar gelirken, toplam şu anda bunun iki katını da aştı.

"POLONYA HALKI BANA MELEK GİBİ DAVRANDI"

İran yasalarına göre, ülkeye üç yaşından büyük araç ithal edilemiyor, bu nedenle Polonyalı şoförler, Kazemi'nin TIR dorsesini çekmeye uygun, ikinci el 2017 model, DAF XF 106 model bir TIR almaya karar verdi. Ancak İran'ın bazı AB mallarına koyduğu ambargo nedeniyle araç İran'a götürülemeyebilir. Şimdi Kazemi'nin bundan muaf olabilmesi için uğraş veriliyor. Kazemi, "27 yıldır Avrupa'yı dolaşıyorum. Şu ana dek Polonyalıları daha iyi tanıma fırsatım olmamıştı ama Polonya halkı bana melek gibi davrandı. Bu olaydan sonra harika insanlar olduklarını gördüm. Kaygılandırmamak için anneme olanı biteni anlatmadım. Sadece işteyim sanıyor" dedi.

Polonya'da mahsur kalan TIR şoförü için meslektaşları internette yardım kampanyası başlattı
Polonya, İran, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:20 
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