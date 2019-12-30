Polonya, NATO'nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'nü devralıyor - Son Dakika
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Polonya, NATO'nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'nü devralıyor

6 saat önce

Polonya, NATO'nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'nü (VJTF) Almanya'dan bir yıllığına devralacak.

Polonya, NATO'nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'nü devralıyor, System.String[]

Polonya, NATO'nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'nü (VJTF) Almanya'dan bir yıllığına devralacak.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Polonya ordusunun, VJTF'nin 2020'de liderliğini üstleneceği duyuruldu.

Polonya ordusunun görevi 1 Ocak'ta Almanya'dan devralacağı kaydedilen açıklamada, görev gücüne Polonya'dan yaklaşık 3 bin askerin yanı sıra Türkiye, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Portekiz, Romanya, İspanya, Slovakya ve İngiltere'den de olmak üzere yaklaşık 6 bin askerin katılım sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "VJTF, ortak savunmamıza çok önemli katkılar sağlıyor ve Polonya'nın kabiliyetlerini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Bu güç, herhangi bir tehdide karşı tüm müttefiklerimizi korumak için anında harekete geçebiliyor." ifadelerini kullandı.

2021'de Türkiye devralacak

Türkiye, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'nün liderliğini 2021'de üstlenecek.

NATO üyelerinin her yıl dönüşümlü olarak komutanlığını devraldığı VJTF'nin liderliğini 2018'de İtalya, 2019'da da Almanya üstlenmişti.

VJTF'nin, 2014'te Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan gelebilecek risklere ve tehditlere karşı kabiliyetlerinin geliştirilmesi kararlaştırılan NATO Mukabele Kuvveti (NRF) bünyesinde kurulmasına karar verilmişti.

VJTF'nin büyük krizler oluşması durumunda hızlı takviye görevi görecek iki ek birlik tarafından desteklenmesi öngörülüyor. Birliğin çatışma bölgelerine müdahale etmek için 48 saat içinde hazır olması gerekiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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