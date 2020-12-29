Polonya, Natolin Avrupa Kolejinde yüksek lisans yapmak isteyen iki Türk öğrenciyi finanse edecek - Son Dakika

Polonya, Natolin Avrupa Kolejinde yüksek lisans yapmak isteyen iki Türk öğrenciyi finanse edecek

29.12.2020 11:31
Polonya, Natolin Avrupa Kolejinde yüksek lisans yapmak isteyen iki Türk öğrenciyi finanse edecek, System.String[]

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Natolin kentindeki Avrupa Kolejinde eğitim almak isteyen iki Türk öğrenci için yüksek lisans bursu vereceğini duyurdu.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Natolin kentindeki Avrupa Kolejinde eğitim almak isteyen iki Türk öğrenci için yüksek lisans bursu vereceğini duyurdu.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Natolin kentinde bulunan Avrupa Kolejinde "Avrupa Disiplinler Arası Çalışmalar" programında yüksek lisans yapmak isteyen iki Türk öğrenciye burs verileceği bildirildi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) sürecinin Polonya tarafından her zaman desteklendiği ifade edilen açıklamada, akademik değişimin de uluslar arasında bağ kurma yollarından biri olduğu belirtildi.

Bursların bu bağlamda verildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Uluslararası ilişkiler alanında açık fikirli, kariyer odaklı profesyoneller yaratmanın ve sonrasında en parlak öğrencilere yabancı bir ortamda birinci sınıf eğitim alma şansı vermenin daha iyi bir yolu yoktur." ifadesine yer verildi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, "Polonya'dan Türk öğrencilere Natolin'de yüksek lisans bursu, bu yıl aldığım en güzel yeni yıl hediyesi. Teşekkürler. Bu burs Türkiye-Polonya bağlarını güçlendirecek ve AB sürecimize katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Polonya Dışişleri Bakanlığı, AB çalışmaları için en önemli iki okuldan biri olan Natolin Avrupa Kolejinde Türkiye'den adaylar için iki ek bursun finanse edildiğini duyurmaktan gurur duyar. Başvurular 13 Ocak'a kadar." açıklamasına yer verdi.

Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen Polonya'nın, Avrupa entegrasyonu alanında nitelikli uzmanlar yetiştirmekle ilgilendiğini vurgulayan Kumoch, "Natolin Avrupa Koleji bu alanda en prestijli okullardan biridir." ifadesini kullandı.

Burs programına başvurular 13 Ocak'a kadar "https://admissions.coleurope.eu" adresinden yapılabilecek.

Avrupa Birliği, Yüksek Lisans, Polonya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya, Natolin Avrupa Kolejinde yüksek lisans yapmak isteyen iki Türk öğrenciyi finanse edecek - Son Dakika


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