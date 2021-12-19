Polonya'nın 200 yıllık çiçekten halı geleneği UNESCO listesine girdi - Son Dakika

Polonya'da, 200 yıllık çiçeklerden halı yapma geleneği, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alındı.

UNESCO'dan yapılan açıklamada, nesiller boyunca sürdürülen çiçekten halı yapma geleneğinin, "toplumu birleştirdiği ve yerel kimliği şekillendirdiği" belirtildi.

Polonya'nın bazı bölgelerinde her yıl Katoliklerin Corpus Christi geçit töreni için hazırladığı çiçekten halıların, "yaratıcılığın ve doğanın güzelliğine duyulan minnetin" ifadesi olduğu kaydedildi.

Çiçekten halı geleneği, Polonya'nın Lodz yakınlarındaki Spycimierz köyü ile Opolskie bölgesindeki köylerde sürdürülüyor.

Geçit töreninin sabahında yerel halkın erken saatlerde titizlikle topladığı çiçekler yerde bir halı gibi "dokunurken", bu halılar için gül, kırmızı gelincik ve peygamber çiçeklerinin yanı sıra ağaç kabuğu, taze kesilmiş ot veya Hint kamışı yaprakları kullanılıyor.

Polonya Kültür Bakanlığına göre gelenek, Ortaçağ'da kraliyet bahçelerinden kiliselere çiçek bağışlanmasıyla ortaya çıktı.