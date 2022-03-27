Polonya'nın başkenti Varşova'da Biden'ın ziyareti sırasında savaş karşıtı gösteri yapıldı - Son Dakika
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Polonya'nın başkenti Varşova'da Biden'ın ziyareti sırasında savaş karşıtı gösteri yapıldı

27.03.2022 00:05
Polonya'nın başkenti Varşova'da Biden'ın ziyareti sırasında savaş karşıtı gösteri yapıldı

Polonya'nın başkenti Varşova'da, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti sırasında binlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti sırasında binlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi.

Gösteri, Biden'ın kaldığı Marriott Hotel'in yakınındaki Kültür ve Bilim Sarayı önünde yapıldı.

Ukrayna milli marşını söyleyen göstericiler, "Ukrayna'ya özgürlük", " Mariupol'u kurtar" sloganları attı.

Katılımcılar, Ukrayna'da süren savaşta insanların öldüğünü sembolik olarak vurgulamak için Kültür ve Bilim Sarayı'nın önünde uzandı. Ukraynalı aktivist Natalia Panchenko, yaptığı konuşmada, Polonya'ya, verdiği destek için teşekkür etti.

Varşova Polis Merkezi Sözcüsü Komiser Sylwester Marczak, gösteride "herhangi bir olay yaşanmadığını" söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'nın başkenti Varşova'da Biden'ın ziyareti sırasında savaş karşıtı gösteri yapıldı - Son Dakika


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