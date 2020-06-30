Polonya'nın başkenti Varşova'yı sel vurdu - Son Dakika

Polonya'nın başkenti Varşova'yı sel vurdu

Polonya'nın başkenti Varşova'da sağanak yağışlar sel getirdi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da sağanak yağışlar sel getirdi. Kentte metro istasyonları, anaokulları ve hastaneleri de su bastı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da sağanak yağışlar sonucu sel meydana geldi. Yetkililer, durumun kontrol altına alındığını belirtti. Polonya medyası, kent genelinde acil durum ve kurtarma ekiplerine sel ve su baskınları nedeniyle 741 farklı ihbar yaptıklarını duyurdu. Varşova Belediye Başkan Yardımcısı Renata Kaznovska, "En son bu kadar şiddetli bir yağışı 2 yıl önce görmüştük" dedi. Selde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Polonya'nın başkenti Varşova'yı sel vurdu - Son Dakika Dünya

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