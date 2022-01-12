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Polonya'nın Belarus sınırında 240'tan fazla göçmenin öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika

Polonya'nın Belarus sınırında 240'tan fazla göçmenin öldürüldüğü iddia edildi

12.01.2022 15:27
Polonya'nın Belarus sınırında 240'tan fazla göçmenin öldürüldüğü iddia edildi

Belarus'a sığınan Polonya askeri Emil Çeçko, Polonya sınırında geçen yılın yaz aylarından bu yana 240'tan fazla göçmenin öldürüldüğünü öne sürdü.

Belarus'a sığınan Polonya askeri Emil Çeçko, Polonya sınırında geçen yılın yaz aylarından bu yana 240'tan fazla göçmenin öldürüldüğünü öne sürdü.

Belarus Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, soruşturma esnasında Çeçko'nun 8 Haziran 2021'den bu yana Polonya'nın Semyanovka yerleşim yeri yakınında ve Belarus sınırı boyunca diğer Polonyalı askerlerle birlikte organize cinayetlerde yer aldığını dile getirdiği belirtildi.

Çeçko'nun birden fazla bu cinayetlere tanık olduğu aktarılan açıklamada, "Bu askerin sözlerine göre, 240'tan fazla kişi öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma esnasında Çeçko'nun, Polonya sınırından Almanya'ya giderken kadınlar ve çocuklar dahil öldürülen göçmenler arasında yabancılara yardım eden iki de gönüllünün olduğunu öne sürdüğü aktarılan açıklamada, "Bu askere göre, ölülerin cesetleri Polonya güvenlik güçleri tarafından ormanlık alanda özel olarak hazırlanmış çukurlara toplu halde gömüldü. Ayrıca, meslektaşları ona infazlara katılımlarından bahsetti." ifadelerine yer verildi.

Alınan bilgilere dayanılarak objektif delillerin oluşturulması için Belarus Dışişleri Bakanlığının diplomatik kanallar üzerinden olay ile ilgili uluslararası kuruluşlara, Orta Doğu ülkeleri ve Afganistan'daki yetkili organlara konuyu bildirdiği kaydedilen açıklamada, Almanya ve Batı Avrupa'ya giden vatandaşların kaybolmalarıyla ilgili bilgi toplama girişimi başlatıldığı bildirildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri mensubu Emil Çeçko, 16 Aralık 2021'de Polonya'nın göçmenlere yönelik sert politikasına katılmadığı gerekçesiyle sınırdan geçerek Belarus'tan sığınma talebinde bulunmuştu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri, asker Çeçko'yu firar etmekle suçluyor.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım 2021'den itibaren, Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan 2 bin kişilik bir grup önce ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde beklemişler, ardından bu kampları boşaltarak Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti. Bir süre sonra bu kişilerin çoğunluğu, geldikleri ülkelere geri dönmüştü.

Geçen yıl yaz aylarından itibaren Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışanların sayısının arttığı belirtilmişti.

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Haziran, Almanya, Polonya, Belarus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'nın Belarus sınırında 240'tan fazla göçmenin öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya'nın Belarus sınırında 240'tan fazla göçmenin öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika
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