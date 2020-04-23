Polonya'nın en büyük milli parkı yanıyor - Son Dakika
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Polonya'nın en büyük milli parkı yanıyor

14 dakika önce

Polonya'nın en büyük milli parkı olan Biebrza Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Polonya'nın en büyük milli parkı yanıyor, System.String[]

Polonya'nın en büyük milli parkı olan Biebrza Milli Parkı'nda yangın çıktı. Yüzeyinin büyük bölümü bataklık ve turbalık olan parktaki yangın, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Şu ana kadar 8 bin hektara yakın alanın kül olduğu yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Polonya'nın 23 milli parkından en büyüğü olan Biebrza Milli Parkı'nda yangın çıktı. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan milli parkta pazar günü küçük çapta başlayan yangın, kuraklığın ve rüzgarın etkisiyle gittikçe yayıldı. Bu mevsimde büyük oranda suyla kaplı olması gereken parkta ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşüklüğü, kamışların, sazlıkların ve otların kuru olması yangının hızla yayılmasını sağladı. İtfaiye ekipleri ilk günden beri yangına müdahale etmeye çalışırken rüzgarın etkisiyle yangın daha da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve askerlerin de söndürme çalışmalarına katıldığı Biebrza Milli Parkı'ndaki yangın henüz kontrol altına alınamazken şu ana kadar 8 bin hektara yakın alan kül oldu.

Polonya İtfaiyesi Basın Sözcüsü Krzystof Batorski yangının onlarca noktada olduğunu, parkın yüzeyinin büyük bölümünün bataklık olması dolayısıyla da yanmakta olan bölgelere yangın söndürme araçlarının intikal edemediğini söyledi. Batorski, çoğu yerde itfaiye erlerinin araçlarından inip ellerinde techizatlarla 3-4 kilometrelik yolu yürüyerek yangının bulunduğu noktalara ulaşmaya çalıştığını belirtti. Alevlerin yüksekliğinin yer yer 3 metreyi bulduğunu ifade eden Krzystof Batorski, yangının zaman zaman saatte 20-30 kilometre hızla yayıldığını aktardı. İtfaiye ekiplerinin ve askerlerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

(İHA)

İtfaiye, Polonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 12:50 Kaynak: İHA

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