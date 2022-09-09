Polonya Karpacz Ekonomi Fuarı'nda Türkiye rüzgarı esti - Son Dakika
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Polonya Karpacz Ekonomi Fuarı'nda Türkiye rüzgarı esti

09.09.2022 23:00
Polonya Karpacz Ekonomi Fuarı'nda Türkiye rüzgarı esti

Polonya'nın en prestijli ekonomi forumu olan Karpacz Ekonomi Fuarı, 6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti.

Polonya'nın en prestijli ekonomi forumu olan Karpacz Ekonomi Fuarı, 6- 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti.

Polonya'nın "Davos'u" olarak adlandırılan ve açılışı Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından yapılan forumda, Polonya- Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri Paneli'nin moderatörlüğünü Avrupa Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Kurucu Başkanı Ryszard Czarnecki yaptı.

Panelde, Avrupa Birliği Türkiye ve Polonya ticari ilişkiler uzmanları, Türkpol Derneği Başkanı Dr. M. Göktürk İplikçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri İlyas Kürklü ile Efe Türkel konuşmacı olarak yer aldı.

Finans, turizm ve teknoloji sektörünün önde gelen şirketlerini temsilen katılan Türk iş insanları, "2022 yılı içinde 10 milyar avroya varması beklenen iki ülke arasındaki ticari hacme ve bu yıl içinde 1 milyon olarak hedeflenen Polonyalı turist sayılarına" değinerek "Daha iyisini yapmak bizim elimizde." ifadesini kullandı.

" Ukrayna'daki savaş sebebiyle Türkiye ve Polonya'nın oynadığı büyük rolün iki ülkeyi yakınlaştırmasıyla beraber ticari ve kültürel anlamdaki ortaklıkların da kısa vadede birçok olumlu sonucu beraberinde getirdiğini" vurgulayan katılımcılar, "Önümüzdeki beş yıl içerisinde savunma sanayinde yapılacak projeler, ticari hacmi iki katına çıkaracak." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

9 Eylül, Ekonomi, Türkiye, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya Karpacz Ekonomi Fuarı'nda Türkiye rüzgarı esti - Son Dakika

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