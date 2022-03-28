Polonya'nın "istenmeyen kişi" ilan ettiği Rus diplomatlar ülkeden ayrıldı - Son Dakika
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Polonya'nın "istenmeyen kişi" ilan ettiği Rus diplomatlar ülkeden ayrıldı

28.03.2022 20:43
Polonya'nın "istenmeyen kişi" ilan ettiği Rus diplomatlar ülkeden ayrıldı

Polonya'da "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomatlar ülkeden ayrıldı.

Polonya'da "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomatlar ülkeden ayrıldı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Polonya'nın "istenmeyen kişi" ilan ettiği tüm Rus diplomatların, ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

Jasina, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergei Andreyev'in Rus diplomatların Polonya'dan ayrıldığı bilgisini verdiğini kaydetti.

Polonya, 23 Mart'ta 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ikili ilişkileri tamamıyla bozacağı" belirtilen bu karara karşılık verileceğini açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında, "Polonya'nın NATO'nun talimatıyla bölgedeki durumu gerginleştirdiği" ifadesi kullanılmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı, Polonya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'nın 'istenmeyen kişi' ilan ettiği Rus diplomatlar ülkeden ayrıldı - Son Dakika


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