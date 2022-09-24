Polonya'da hükümet karşıtı protesto - Son Dakika
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Polonya'da hükümet karşıtı protesto

24.09.2022 22:01
Polonya'da hükümet karşıtı protesto

Polonya'nın Krakow kentinde, 'Antifaşist Hareket' üyeleri hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Polonya'nın Krakow kentinde, 'Antifaşist Hareket' üyeleri hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler protesto boyunca dans ederek yürüdü.

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Kaynak: AA

Hükümet, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da hükümet karşıtı protesto - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya'da hükümet karşıtı protesto - Son Dakika
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