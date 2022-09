Polonya'nın Krakow kentinde bulunan Wawel Kraliyet Kalesi'nde, dünyaca ünlü "Game of Thrones" dizisinin ardından çıkarılan "House of the Dragons" dizisinin tanıtımı için sergi düzenlendi. Ziyaretçiler, dizide önemli yer tutan "Demir Taht"a oturarak poz verdi. Sergide ejderha maketleri, ejderha yumurta replikaları ve dizide kullanılan zırhların benzerleri de yer aldı.