Polonya'nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı - Son Dakika
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Polonya'nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

11.05.2022 23:19
Polonya'nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Büyükelçi Krajewski, Rus yetkililerin kendisini, Varşova'da Rus Büyükelçisi Sergey Andreev'e kırmızı boyalı protestoyla ilgili olarak çağırdığını söyledi.

Krajewski, Rus yetkililere Polonya Dışişleri Bakanı'nın olayla ilgili "son derece içler acısı" değerlendirmesini tekrarladığını ve diplomatların koruma statüsü söz konusu olduğundan yaşananların asla olmaması gerektiğini söylediğini belirtti.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Rusya'nın Krajewski'yi çağırmasının ardından Andreev'e karşılık verileceğini ima etti.

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreev'e kırmızı boyalı protesto

Polonya'da aktivistler, 9 Mayıs'ta Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'e kırmızı boyayla saldırmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkan bir grup aktivist, Varşova'daki Sovyet asker mezarlığını ziyaret ettiği sırada Büyükelçi Andreev'e kırmızı boya atmış, Andreev'in yüzü, elleri ve giysisi kırmızı boyaya bulanmıştı.

Ukrayna bayrakları taşıyan protestocular, Rusya karşıtı sloganlar atmıştı.

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Polonya, Varşova, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı - Son Dakika


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