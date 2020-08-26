Polonya'nın yeni Dışişleri ve Sağlık Bakanı göreve başladı - Son Dakika

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Polonya Dışişleri Bakanlığı görevine Zbigniew Rau'yu, Sağlık Bakanlığı görevine ise Adam Niedzielski'yi atadı. Yeni bakanlara Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle görevleri tevdi edildi.

Geçtiğimiz hafta istifa eden Polonya Dışişleri ve Sağlık Bakanları'nın yerine geçecek isimler belli oldu. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Polonya Dışişleri Bakanlığı görevine Zbigniew Rau'yu, Sağlık Bakanlığı görevine ise Adam Niedzielski'yi atadı göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle yeni bakanlara görevlerini tevdi eden Devlet Başkanı Andrzej Duda, "Gerek sağlığın korunması gerekse dışişleri meseleleri bugün medyanın da başlıca konulara arasında yer almakta. Bir taraftan korona virüsle mücadele, öte yandan bizim doğu sınırımızda yaşanmakta olanlar. Sizleri bir çok görev bekliyor ancak sizler yalnızca deneyimli bilim adamları değil, önemli kamu kurumlarında icraatlarda bulunmuş kişilersiniz" şeklinde konuştu.

Andrzej Duda, bakanlara son derece zor bir dönemde son derece önemli görevler üstleniyor olmalarından ötürü teşekkür etti.

Hukuk profesörü olan Polonya'nın yeni Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, 2015-2019 yılları arasında Lodz bölgesi Voyvodalığı görevini yürütmüştü. 2019 yılında Hukuk ve Adalet Partisi PiS'ten milletvekili seçilen Rau, aynı zamanda Polonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Adam Niedzielski ise son olarak Polonya Ulusal Sağlık Fonu (NFZ) görevini ifa etmekteydi. Bir önceki Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski geçtiğimiz hafta 2 buçuk yıl boyunca ifa ettiği son derece yorucu olan görevinin kamuoyunun çıkarı için değişime, enerji dolu yeni kişilere bırakılması, ailesiyle daha fazla ilgilenmek, doktorluk mesleğini ifa etmek istediği gerekçeleriyle istifa etmişti.

Bir önceki Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz de geçtiğimiz Temmuz ayında ülkede gerçekleşen Devlet Başkanlığı seçimleri sonrası diplomasisinin başındaki ismin değişimi için en uygun zaman olduğunu belirterek geçtiğimiz hafta istifasını sunmuştu. - VARŞOVA