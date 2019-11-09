Son Dakika Haberleri: Polonya otobüsü Almanya'da kaza yaptı: 7'si ağır, 13 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Polonya otobüsü Almanya'da kaza yaptı: 7'si ağır, 13 yaralı

Polonya otobüsü Almanya'da kaza yaptı: 7'si ağır, 13 yaralı

7 saat önce

Polonya'dan Almanya'nın Hamburg kentine giden otobüs kaza yaptı.

Polonya otobüsü Almanya'da kaza yaptı: 7'si ağır, 13 yaralı, System.String[]

Polonya'dan Almanya'nın Hamburg kentine giden otobüs kaza yaptı. Kazada 7'si ağır, 13 kişi yaralandı.


Polonya'dan Almanya'nın Hamburg kentine giden Polonya plakalı yolcu otobüsü A1 otobanında Stapelfeld -Barsbüttel arasında kaza yaptı. Alman polisinin verdiği bilgilere göre 46 yolcunun seyahat ettiği otobüs bilinmeyen bir sebeple kendi şeridinden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Sabaha karşı 05: 48'de (TSİ 07: 48) meydana gelen kazada 7'si ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Olay yerine 50'ye yakın ambulans, polis ve itfaiye aracı sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Alman polisi yaralıların durumu hakkında şimdilik detaylı bilgi vermezken, A1 otobanı ise Hamburg yönünde olmak üzere bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayı yara almada atlatan yolcuları Hamburg'a götürmesi için de ek otobüs temin edildi. - BERLİN

Polonya, Almanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hem tuvalet temizliyor hem de üniversite için ders çalışıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e İstanbul daveti Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:41:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polonya otobüsü Almanya'da kaza yaptı: 7'si ağır, 13 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]