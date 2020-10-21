Son dakika haber | - Polonya polisi korona önlemlerinin hiçe sayıldığı ayini kesip papazı gözaltına aldı - Son Dakika

Son dakika haber | - Polonya polisi korona önlemlerinin hiçe sayıldığı ayini kesip papazı gözaltına aldı

21.10.2020 22:36

Son dakika haberler: - Polonya polisi korona önlemlerinin hiçe sayıldığı ayini kesip papazı gözaltına aldı Polonya'da polis, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerine uyulmadığı gerekçesiyle ayini kesip papazı ve iki yardımcısını gözaltına aldı.

- Polonya polisi korona önlemlerinin hiçe sayıldığı ayini kesip papazı gözaltına aldı

VARŞOVA - Polonya'da polis, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerine uyulmadığı gerekçesiyle ayini kesip papazı ve iki yardımcısını gözaltına aldı.

Polonya'nın Poznan kentinde kısa süre önce Salezyen tarikatından ihraç edilen Michal Woznicki isimli papaz, boşaltmamakta direndiği papaz evinde yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerine uygun şekilde ayin yapmadığı gerekçesiyle tarikatın diğer üyeleri tarafından polise ihbar edildi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, bir oda büyüklüğündeki şapelde papaz Woznicki'yi iki yardımcısıyla birlikte ayin yaparken buldu. Papaz ve yardımcılarının maskesiz olduğunu belirleyen ekipler, ayine katılan diğer 7 kişinin de maskelerinin bulunmadığını ve sosyal mesafe kuralının gözetilmediğini tespit etti. Polis, ayine katılan kişilere kimlik kontrolü yaparken, papaz ve yardımcıları ise polise kimlik göstermeyi reddetti. Polis, sosyal mesafenin korunmadığı, maskesiz biçimde gerçekleştirilen ayinin kurallara aykırı olduğunu hatırlatıp papaz ve yardımcılarından tekrar kimliklerini ibraz etmesini istedi.

Papaz ve iki yardımcısı gözaltına alındı

Papaz ve yardımcıları ise polisin talebini umursamadan ayini sürdürdü. Bunun üzerine polis ekipleri, papaz ve iki yardımcısını gözaltına aldı. Ayine katılanların itirazları arasında gözaltına alınan papaz ve iki yardımcısı, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Papazın iki polisin kolları arasında sürüklenerek gözaltına alındığı anlar cemaatten bir kişi tarafından kaydedildi.

Son dakika haber | - Polonya polisi korona önlemlerinin hiçe sayıldığı ayini kesip papazı gözaltına aldı
Son dakika haber | - Polonya polisi korona önlemlerinin hiçe sayıldığı ayini kesip papazı gözaltına aldı
Son dakika haber | - Polonya polisi korona önlemlerinin hiçe sayıldığı ayini kesip papazı gözaltına aldı
Son dakika haber | - Polonya polisi korona önlemlerinin hiçe sayıldığı ayini kesip papazı gözaltına aldı

Koronavirüs, Polonya, Poznan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | - Polonya polisi korona önlemlerinin hiçe sayıldığı ayini kesip papazı gözaltına aldı - Son Dakika

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