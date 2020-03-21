Son Dakika › Dünya › Polonya polisinden çağrı: Lütfen ikinci bir karara kadar tüm suçlara ara verin - Son Dakika Dünya
Polonya polisinden çağrı: Lütfen ikinci bir karara kadar tüm suçlara ara verin
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle görev yükü ağırlaşan Polonya polisi, "Lütfen ikinci bir karara kadar tüm suçlara ara verin" çağrısında bulundu
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle görev yükü ağırlaşan Polonya polisi, "Lütfen ikinci bir karara kadar tüm suçlara ara verin" çağrısında bulundu.
Polonya Emniyeti'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Covid-19 salgınının oluşturduğu panik havası nedeniyle polis memurlarının görev yükünün ağırlaştığı belirtildi. Açıklamada mizahi bir şekilde, "Suçlardan uzak durarak yaptığınız iş birliğini takdirle karşılayacağız" ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:15
Son Dakika THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim