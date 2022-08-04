Polonya, Belarus Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika
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Polonya, Belarus Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

04.08.2022 16:53
Polonya, Belarus Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Polonya, Polonyalı bir gazetecinin Belarus'ta beş yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından Belarus Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Polonya, Polonyalı bir gazetecinin Belarus'ta beş yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından Belarus Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Bakanlık sözcüsü Lukasz Jasina, yaptığı açıklamada, Polonya yayın kuruluşu Belsat TV çalışanı Iryna Slaunikava'nın "sadece Polonya Televizyonunun bir çalışanı değil aynı zamanda Belarus'ta barış ve hukukun üstünlüğü için mücadele eden gazetecilerden biri olduğunu" söyledi.

Jasina, Slaunikava'nın beş yıl hapse mahkum edilmesi üzerine Belarus Maslahatgüzarı'nı Bakanlığına çağırdıklarını ifade etti.

Haziran ayında yargılanmaya başlayan Slaunikava, ilk olarak geçen ekim sonunda eşi Alyaksandr Loyka ile gözaltına alınmıştı. Çift, "aşırılık yanlısı materyallerin dağıtımı" ve "küçük çaplı holiganlık" suçlamalarıyla 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Slaunikava, daha sonra "aşırılık yanlısı bir gruba liderlik etmek" ve "sosyal düzeni bozan olayların organizasyonu ve hazırlanmasıyla" suçlanmıştı. Polonyalı gazeteci, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Belarus'ta Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yönetimi, bağımsız medyayı baskı altına almaya çalışmakla eleştiriliyor.

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Kaynak: AA

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