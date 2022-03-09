Polonya, Rusya'ya daha etkili yaptırımlar uygulanmasını istiyor - Son Dakika
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Polonya, Rusya'ya daha etkili yaptırımlar uygulanmasını istiyor

09.03.2022 17:28
Polonya, Rusya'ya daha etkili yaptırımlar uygulanmasını istiyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini savunarak, Moskova'nın bu savaşı yürütmesini sağlayan finansal kanalların kesilmesini sağlayacak yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini savunarak, Moskova'nın bu savaşı yürütmesini sağlayan finansal kanalların kesilmesini sağlayacak yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da resmi temaslarda bulunan Morawiecki, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki başbakan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Morawiecki, Ukrayna'daki savaştan kaçarak Polonya'ya sığınan kişilerin sayısının birkaç gün içinde 1,5 milyonu aşacağını belirterek, sığınmacıların yüzde 90'ını kadın ve çocukların oluşturduğunu dile getirdi. Morawiecki, yardıma muhtaç bu insanlar için Avusturya gibi yardım teklifinde bulunan ülkelere teşekkür etti.

Rusya'nın bütün gücüyle Ukrayna'ya saldırdığını ifade eden Morawiecki, bu ülkenin savaş suçu işlediğini söyledi.

"Savaşın oksijeni kesilmeli"

Morawiecki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaşı sürdürebilmek için kendine yakın zengin iş adamlarının finansal desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bu yüzden bu savaşın oksijenini, zengin iş adamlarından, petrol, gaz ve diğer mallardan gelen parayı kesmemiz gerekiyor." dedi.

Bu hususu Avusturyalı mevkidaşıyla da ele aldıklarını söyleyen Morawiecki, bu tür adımlarla Rusya'nın konforunun bozulacağını dile getirdi.

Morawiecki, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediklerini ancak bunun için bir sürece ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı vermesine ilişkin, prensip olarak bu ülkeye daha ziyade savunma ve korumaya yönelik mühimmat verilmesinden yana olduklarını ifade etti. Savaşın derinleştirilmesini istemediklerini belirten Morawiecki, ancak MiG-29 savaş jetlerinin bu ülkeye verilmesi hususunun müttefiklerle yapılacak ortak değerlendirme sonucunda kararlaştırılabileceğini söyledi.

"Savaş sona erene kadar yaptırımlar artırılmalı"

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer da savaş sona erene kadar Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini ifade etti.

Nehammer, halihazırda Ukrayna'dan sığınmacıların Avusturya'ya gelmeye başladığını, bu konuda Polonya'ya daha fazla destek olmak için her iki ülkenin içişleri bakanlarının yakın temasta olduklarını dile getirdi.

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Ukrayna, Polonya, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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