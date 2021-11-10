Polonya Savunma Bakanı: "Belarus sınırında bekleyenlerin bazıları ülkeye girdi" - Son Dakika

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin Belarus sınırındaki krize karşı mücadelesinin sürdüğünü belirterek, Avrupa'ya göçme arayışında çok sayıda kişinin tel örgüleri aşma girişiminde bulunduğunu, bazılarının ise engelleri aşarak Avrupa Birliği (AB) sınırına girdiğini söyledi.

Blaszczak, Polonya Radyosuna yaptığı açıklamada, gece boyunca sınırdaki gerginliğin arttığını, yasa dışı şekilde ülkeye girme teşebbüslerinin olduğunu ve bazılarının tel örgüleri aştığını belirtti.

"Belarus sınırında bekleyenlerin bazıları ülkeye girdi. İçeri girmeyi başaranların tamamı gözaltına alındı." ifadesini kullanan Blaszczak, bu kişilerin sınırı aşmak için farklı yöntemlere başvurduğunu, gece boyunca çok fazla teşebbüste bulunduklarını dile getirdi.

Blaszczak, bölgede görevli emniyet güçlerinin sınırı korumak için ellerinden geleni yaptığını belirterek, mevcut asker sayısının 15 bine çıkarıldığının altını çizdi.

Öte yandan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından, Belarus askerlerinin sınırı geçmeye çalışanları korkutmak amacıyla havaya ateş açtığını gösteren videolar paylaşıldı.

Yaklaşık 4 bin kişinin bulunduğu sınırda tansiyon gün geçtikçe artıyor. AB başta olmak üzere ABD ve NATO Polonya'ya desteklerini açıklamıştı.

Belarus, Avrupa'ya göçmeye çalışanları tutmayacağını açıklamıştı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, Belarus'un AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Avrupa'ya gitmek üzere Belarus'a gelenleri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelenler için 'yerleşim yeri' haline geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar." demişti.

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden gelenleri AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan bu kişilerin soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.??????????????