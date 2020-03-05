Polonya, Seul'e 8 Nisan'a kadar uçuşları durdurdu - Son Dakika
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Polonya, Seul'e 8 Nisan'a kadar uçuşları durdurdu

6 saat önce

Polonya Ulusal Havayolu Şirketi LOT, artan korona virüsü vak'aları nedeniyle Güney Kore'nin başkenti Seul'e uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Polonya, Seul'e 8 Nisan'a kadar uçuşları durdurdu, System.String[]

Polonya Ulusal Havayolu Şirketi LOT, artan korona virüsü vak'aları nedeniyle Güney Kore'nin başkenti Seul'e uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.


Polonya Ulusal Havayolu Şirketi LOT, hızla dünyaya yayılan korona virüsüne (Covid-19) yönelik yeni tedbirler aldı. LOT Hava yolları Basın Sözcüsü Michal Czernecki yaptığı açıklamada, korona virüsü vak'alarında artış görülmesi ve azalan seyahat talebi nedeniyle en çok vak'anın görüldüğü ülkelerden Güney Kore'nin başkenti Seul'e, Budapeşte'den gerçekleştirilen uçuşların 8 Nisan'a kadar askıya alınmasına karar verildiğini belirtti. Czernecki, şirketin bir süre önce askıya aldığı Pekin uçuşları için ise sürenin 25 Nisan kadar uzatıldığını aktardı. Czernecki, "Yolcularımız ve çalışanlarımızın en yüksek düzeyde güvenliği için Polonya Sağlık Bakanlığı, Sağlık Başmüfettişliği ve diğer taşımacılık firmalarıyla sürekli iletişim halindeyiz" şeklinde konuştu.


LOT Hava yolları, 31 Ocak'ta askıya aldığı Pekin uçuşlarını 9 Şubat tarihinde tekrar uzatma kararı almıştı.


Polonya Sağlık Başmüfettişliği korona virüsü dolayısıyla vatandaşlara Çin, Hong Kong, Güney Kore, İtalya, İran, Japonya, Tayland, Tayvan, Vietnam ve Singapur'a seyahat etmemeleri konusunda uyarı yaptı. Dün Polonya'da ilk korona virüsü vak'asının tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski düzenlediği basın toplantısında, 66 yaşındaki Polonya vatandaşının Almanya'dan otobüsle ülkeye giriş yaptıktan sonra soğuk algınlığı şikayetiyle doktora başvurduğunu, yapılan tetkikler neticesinde söz konusu kişide korona virüsü tespit edildiğini açıklamıştı. Virüs taşıdığı tespit edilen hastanın Zielona Gora Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktaran Bakan Szumowski, hastanın yüksek risk grubu içerisinde yer almadığını ifade etmişti. - VARŞOVA

Güney Kore, Polonya, Seul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:06 Kaynak: İHA
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