Polonya sınırındaki Türklerin sınırı geçmek için bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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Polonya sınırındaki Türklerin sınırı geçmek için bekleyişi sürüyor

26.02.2022 17:06

Shegyni sınır kapısının Ukrayna tarafında bekleyen Türk vatandaşlarından Umut Kanber (31), dün gece 02.00'den itibaren dışarıda ve - 4 derece soğukta beklediklerini ifade ederek sınır kapısının kapalı olduğunu belirtti.

Shegyni sınır kapısının Ukrayna tarafında bekleyen Türk vatandaşlarından Umut Kanber (31), dün gece 02.00'den itibaren dışarıda ve - 4 derece soğukta beklediklerini ifade ederek sınır kapısının kapalı olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Lviv kentinde turizm işiyle uğraşan Umut Kanber, dün öğlen 14.00 sıralarında Lviv'den yola çıktıklarını ve yoğun bir trafik sebebiyle gece 02.00 sıralarında sınır kapısının yakınlarına geldiklerini ifade etti. Kanber, otobüslerin kendilerini Ukrayna sınır polislerinin oluşturduğu ilk kontrol noktasında bırakarak geri döndüğünü ve bu kontrol noktasında sıraya girdiklerini belirtti. Gece 02.00'den sabah 10.30'a kadar - 4 derece soğukta sıra bekleyen Kanber ve diğer Türk vatandaşları 10.30 sıralarında ilk kontrol noktasından ancak geçtiklerini ifade etti.

MEDYKA- SHEGYNİ SINIR KAPISI KAPALI

İlk kontrol noktasındaki Ukraynalı yetkililerin hiçbir şekilde Türk vatandaşlarının geçmesine izin vermediğini söyleyen Umut Kanber, sadece Ukrayna vatandaşlarının geçiş yapabildiğini ve küçük gruplar halinde Türk vatandaşlarının geçmesine izin verdiğini vurguladı. Gece boyunca dışarıda valizlerin üstünde yattıklarını belirten Kanber, Medyka- Shegyni sınır kapısına ulaşan ve orada yaklaşık 10 saat bekleyip geri dönen Türk vatandaşlarıyla konuştuğunu ifade etti. Umut Kanber, sınır kapısının Ukrayna tarafında bekleyip geri dönen Türk vatandaşlarının kendilerini 'sınır kapısına gitmemeleri' için uyardığını, kapıda hiçbir yetkili olmadığını ve kapının kapalı olduğunu belirtti. Kanber bekleyişlerine devam edeceklerini vurgulayarak 'Sınır kapısından geçemiyoruz. Ukrayna'dan çıkamıyoruz' dedi.

Polonya sınırındaki Türklerin sınırı geçmek için bekleyişi sürüyor
Polonya sınırındaki Türklerin sınırı geçmek için bekleyişi sürüyor
Polonya sınırındaki Türklerin sınırı geçmek için bekleyişi sürüyor
Polonya sınırındaki Türklerin sınırı geçmek için bekleyişi sürüyor

YORUMLAR
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Ukrayna, Turizm, Umut, Türk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polonya sınırındaki Türklerin sınırı geçmek için bekleyişi sürüyor - Son Dakika


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