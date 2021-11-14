Polonya sınırından AB'ye girmek isteyenler için insani kuruluşlara izin talebi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile görüşerek Polonya sınırından AB'ye girmek isteyenlere yardım için insani kuruluşların bölgeye girmesine izin verilmesini istedi.

Borrell, sosyal medya hesabında Makey ile görüştüğünü bildirdi.

Belarus-Polonya sınırındaki hassas insani durumu gündeme getirdiğini bildiren Borrell, "İnsanların hayatı korunmalı ve insani yardım kuruluşlarının erişimine izin verilmeli." ifadesini kullandı.

Borrell, sınırdaki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu, insanların silah olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelerden gelen binlerce kişinin Belarus'tan başta Polonya olmak üzere komşu AB ülkelerine girmeye çalışması son haftalarda AB ile Belarus arasında krize neden olmuştu.

AB yönetimi, Belarus'u bu kişileri AB'yi istikrarsızlaştırmak için araç kullanmakla suçluyor. Belarus ise suçlamayı reddediyor.

AB, Belarus'a karşı daha önce uygulamaya başladığı yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor. AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının yarın yapacakları toplantıda bu konuda karar alması bekleniyor.

AB Komisyonu, bir taraftan da Polonya ve Litvanya gibi ülkelere girmek için Belarus'a giden kişilerin seyahatlerini engellemek için son günlerde kaynak ve transit ülkelerle görüşmeler yapıyor.