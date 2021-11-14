Polonya topraklarında bekleyen göçmenler Belarus'a geri itildi - Son Dakika

Sınırın Polonya tarafında bekletilen göçmenler Belarus Devlet Sınır Komitesi'nden yapılan açıklamada, Belarus topraklarından Polonya topraklarına geçen, ancak sınır tellerinin yanında bekletilen 60 kadar göçmenin Polonya sınır muhafızları tarafından içeri alındığı belirtildi. Göçmenlerin bilinmeyen bir yöne doğru götürüldüğü kaydedilen açıklamada, bir kaç saat sonra bu grubun Polonya güvenlik güçlerince sınırın başka bir bölgesinden Belarus topraklarına geri itildiği ifade edildi. Açıklamada, bu göçmenlerin Belarus tarafında geçen hafta oluşturulan kampa geri döndüğü aktarıldı.