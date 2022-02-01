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Polonya, Ukrayna'ya savunma desteği vermeye hazır - Son Dakika

Polonya, Ukrayna'ya savunma desteği vermeye hazır

01.02.2022 18:25
Polonya, Ukrayna'ya savunma desteği vermeye hazır

Polonya, Ukrayna'ya savunma alanında destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Polonya, Ukrayna'ya savunma alanında destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Ukrayna'yı ziyaret eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal ile bir araya geldi.

Morawiecki, Şmıgal ile düzenlediği ortak basın toplantısında, enerji, savunma ve insani yardım alanlarında Ukrayna'ya destek vermeye hazır olduklarını vurguladı, Polonya'da 27 Ocak'ta Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını destekleyen bir kararın kabul edildiğini hatırlattı.

Polonya Başbakanı ayrıca, Ukrayna'ya füze, topçu mühimmatı, uçaksavar füzesi, hafif havan topları, insansız hava araçları ve çeşitli savunma silahı yardımında bulunacaklarını belirtti.

Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği ülkeleri arasında dayanışmanın önemine de işaret ederek bağımsız ve demokratik Ukrayna'nın, tüm Avrupa ülkelerinin çıkarına olacağını söyledi.

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Polonya, Ukrayna, Enerji, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya, Ukrayna'ya savunma desteği vermeye hazır - Son Dakika


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