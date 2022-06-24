Polonya, Ukraynalı mültecilere yardım için 450 milyon avro kredi aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya, Ukraynalı mültecilere yardım için 450 milyon avro kredi aldı

24.06.2022 17:43
Polonya, Ukraynalı mültecilere yardım için 450 milyon avro kredi aldı

Polonya, Rusya'nın Ukrayna işgalinden kaçan mülteci akınıyla başa çıkabilmek için Avrupa İnsan Hakları Grubu'na ait bir bankadan 450 milyon avro kredi aldığını açıkladı.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna işgalinden kaçan mülteci akınıyla başa çıkabilmek için Avrupa İnsan Hakları Grubu'na ait bir bankadan 450 milyon avro kredi aldığını açıkladı.

Polonya, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile imzaladığı kredi anlaşmasıyla ülke sınırları içerisinde bulunan Ukraynalı mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 450 milyon avro kredi aldı.

Dört aydır devam Rusya-Ukrayna savaşında Polonya'ya 4,3 milyon Ukraynalı mültecinin geldiği bilgisi paylaşılırken, bunların yarısının başka ülkelere gittiği, yarısının ise halen Polonya'da olduğu ifade edildi.

Polonya'nın mültecilere ücretsiz barınma, sosyal ve tıbbi bakım, eğitim ve iş fırsatları sağladığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Rusya: Ukrayna'da 2 adet Su-25 savaş uçağı vurduk Son dakika haberi! Rusya: Ukrayna'da 2 adet Su-25 savaş uçağı vurduk Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Rusya'nın dünyayı açlığa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz' Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Rusya'nın dünyayı açlığa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz'
Kaynak: AA

Polonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya, Ukraynalı mültecilere yardım için 450 milyon avro kredi aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:49:34. #1.12#
SON DAKİKA: Polonya, Ukraynalı mültecilere yardım için 450 milyon avro kredi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement