Polonya Ulusal Bağımsızlık Günü'nde polis ve aşırı sağcılar arasında arbede - Son Dakika

Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü'nde, başkent Varşova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle gösterilerin iptal edilmesine rağmen sokağa çıkan aşırı sağcılar, polisle çatıştı.

Varşova polisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri nedeniyle halka Ulusal Bağımsızlık Günü'nde dışarı çıkmamaları uyarısında bulunulduğu ancak aşırı sağcı grupların bu uyarıya aykırı davrandıkları bildirildi.

Açıklamada, aşırı sağcı grupların polise taş ve işaret fişekleriyle saldırdığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlerde, polisin aşırı sağcı gruba müdahale ettiği, çıkan arbede sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı, polisin bazı eylemcileri gözaltına aldığı kaydedildi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Ulusal Bağımsızlık Günü'nde geleneksel olarak düzenlenen yürüyüşün iptal edildiğini duyurmuştu.