Polonya ve AB arasında korona virüs aşısı gerginliği - Son Dakika

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e korona virüs aşı tedarikine ilişkin aksaklıklar konusunda mektup yazdı. Morawiecki, mektubunda bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin üretici firmalar ile AB dışında anlaşma yaparak Avrupa dayanışması konusunda soru işaretlerine yol açtıklarını aktardı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB yöneticileri Ursula von der Leyen ile Charles Michel'e korona virüs aşı tedarikine ilişkin aksaklıklar konusunda mektup yazdı. Morawiecki mektubunda, korona virüs aşısının, dağıtımının adil ve etkili bir sistem temelinde yapılması halinde aşının salgını kontrol altına almada en etkili araç olduğunu belirtti. Aşının ortaya çıkması ile salgının sona ermediğine dikkat çeken Morawiecki, şimdi de aşının üretimi ve dağıtımı konusunda mücadelenin başladığını vurguladı. Morawiecki mektubunda ayrıca, "Yılın ilk çeyreğinde Polonya'ya 6 milyon BioNTech/ Pfizer ve Moderna aşısı gelmesini bekliyoruz. Ancak Pfizer firması aşı tedarikinde duraksama olacağını açıkladı. Bu durumun ülkemizin aşı programına önemli etkisi olacak çünkü aşı takvimimizi, önümüzdeki haftalarda aşı tedarikindeki duraksamaya bağlı olarak değiştirmek zorundayız" ifadelerine yer verdi.

MORAWİECKİ, BAZI AB ÜYESİ ÜLKELERİ DE İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ

Morawiecki, aşının dağıtımında öngörülebilirlik ve şeffaflığı sağlamak için Leyen ve Michel'e, BioNTech-Pfizer ile acil olarak temasa geçmelerine ve söz konusu firmaların önümüzdeki sürece ilişkin faaliyet planı ve bunun olası sonuçlarına ilişkin bilgi almalarına yönelik çağrıda bulundu. Mektubunda bazı AB üyesi ülkeleri de isim vermeden eleştiren Morawiecki, "Bazı AB üyesi ülkelerin, üretici firmalar ile AB'den bağımsız olarak anlaşmalar yaptığını görüyoruz. Bu durum, AB'ye bağlılık ve Avrupa dayanışması konusunda haklı soruları da beraberinde getiriyor" dedi. Morawiecki, AB'nin tüm vatandaşlarının etkili ve adil biçimde aşıya erişimi için ortak çabalarını sürdürmesi gerektiğini söyleyerek, "Aşılar her üye ülkeye aynı anda, aynı koşullarda gönderilmeli" ifadelerini kullandı.

Morawiecki'nin konuyu, bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek AB liderleri toplantısında da dile getirmesi bekleniyor.

Nüfusu 38 milyon olan Polonya, şimdiye kadar 6 firma ile 60 milyon doz aşı için anlaşma imzaladı. 1 milyon 250 bin doz aşının ulaştığı ülkede bugüne kadar 600 binden fazla aşı yapıldı.

(Ebru Orhan/İHA)