Polonya ve Almanya 'nın Ukrayna 'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği tankları gönderdiği bildirildi.

Kaynak: AA

Almanya, Polonya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polonya ve Almanya Ukrayna'ya tank gönderdi - Son Dakika

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