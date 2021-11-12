Polonya ve Belarus sınırındaki göçmenlere polis müdahalesi - Son Dakika

Polonya ve Belarus arasındaki göçmen sorunu devam ederken, Belarus sınırından Polonya'ya geçmeye çalışan göçmenler Polonya silahlı kuvvetlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Polonya ve Belarus arasına sıkışıp kalan Irak, Yemen ve Suriye uyruklu binlerce göçmen, Polonya'nın sert müdahalelerine rağmen Belarus sınırını aşıp Polonya'ya geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Polonya ve Belarus yetkililerinin kamuoyuyla paylaştığı görüntülerde binlerce göçmenin sınırda beklediği görülürken, göçmenlere orantısız güç uygulamaktan çekinmeyen Polonya, tüm askeri birlikleri ile sınırda bulunmaya devam ediyor. Polonya ülkeye kabul etmek istemediği göçmenleri sınırda tutmaya çalışırken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Batılı üyeleri Belarus'u göçmenleri, Avrupa Birliği'nin doğu sınırını istikrarsızlaştırmak için kullanmakla suçluyor. Ortak bildiri yayınlayan Batılı üyeler Belarus yönetimini göçmenlerin hayatlarını "siyasi amaçlarla" tehlikeye atmakla suçlayarak uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Ayrıca Belarus'un dikkatleri, ülkede artan insan hakları ihlallerinden uzaklaştırmaya çalıştığı vurgulanırken, açıklama, tümü veto hakkına sahip daimi konsey üyeleri Fransa, Birleşik Krallık ve ABD tarafından yapıldı.

(İHA)