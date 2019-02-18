Son Dakika Haberleri: Polonya ve İsrail Arasında Soykırım Krizi

Polonya ve İsrail Arasında Soykırım Krizi

54 dakika önce

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Vişergad Grubu Ülkeleri (V4: Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) - İsrail ortak toplantısına katılmayacağını açıkladı.

Polonya ve İsrail Arasında Soykırım Krizi, System.String[]
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Vişergad Grubu Ülkeleri (V4: Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) - İsrail ortak toplantısına katılmayacağını açıkladı.

Başbakan Morawiecki, yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Polonyalıları Yahudi düşmanlığı ile suçlayarak, "Polonyalılar anne sütü ile birlikte Yahudi düşmanlığı içtiler." şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

Katz'ın ifadelerinin ırkçı, kabul edilemez ve Polonya düşmanlığının bir örneği olduğuna dikkati çeken Morawiecki, Polonya'dan hiçbir yetkilinin V4+İsrail toplantısına katılmayacağını söyledi.

Morawiecki, V4'teki ortaklarının da Polonya hükümetinin aldığı karara saygı duyduklarını ifade etti.

Bu arada, İsrail'in Varşova Büyükelçisinin konuyla ilgili olarak Polonya Dışişleri Bakanlığa çağırıldığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Şubat'ta, "Polonyalılardan bazıları Holokost döneminde Nazilerle iş birliği yaptı." açıklaması nedeniyle Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin V4-İsrail toplantısına katılmayacağını, ülkenin Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz tarafından temsil edileceğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:00 Kaynak: AA

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