Polonya'ya çocuk can simitleriyle kaçak giren 4 Türk yakalandı - Son Dakika

Polonya'ya çocuk can simitleriyle kaçak giren 4 Türk yakalandı

16.12.2020 12:17
Polonya'ya çocuk can simitleriyle kaçak giren 4 Türk yakalandı, System.String[]

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Bug Nehri'ni çocuk can simitleriyle geçerek Polonya'ya kaçak giren 4 Türk yakalandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Bug Nehri'ni çocuk can simitleriyle geçerek Polonya'ya kaçak giren 4 Türk yakalandı. Amaçlarının Batı Avrupa'ya gitmek olduğunu belirten şahıslar işlemlerinin ardından anlaşma gereği Ukrayna'ya iade edildi.

Polonya Nadbuzanski Sınır Muhafaza Birimi ülkeye kaçak giren 4 Türk vatandaşının yakalandığını bildirdi. Nadbuzanski Sınır Muhafaza Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, sınır koruma görevlileri 9 Aralık Çarşamba gecesi Polonya'nın doğusunda Mircze kasabasına bağlı Krylow köyü yakınlarında, Ukrayna sınırında bulunan Bug Nehri üzerinden ülkeye giriş yapmaya çalışan 4 şahısı belirledi. Şahısları gece görüş kameraları aracılığıyla takibe alan görevliler bu kişilerin çocuk can simitleri kullandığını tespit etti. Söz konusu can simitleriyle nehiri geçerek Polonya topraklarına çıkan şahıslar, daha sonra yanlarında bulunan kuru elbiselerle üstlerini değişti. Şahıslar yollarına devam etmeye hazırlandıkları esnada Polonyalı görevliler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şahısın Türk vatandaşı olduğunu belirleyen görevliler bu kişilerin isimlerini açıklamazken, yaşlarının ise 25, 33, 33 ile 45 arasında değiştiği ifade etti. Şahıslara doktor kontrolünden geçirilmelerinin ardından korona virüs testi de yapıldı.

Amaçları Batı Avrupa'ya gitmekti

Sınırı kaçak geçtiklerini itiraf eden kişiler ifadelerinde amaçlarının Batı Avrupa'ya gitmek olduğunu belirtti. 4 Türk, Nadbuzanski Sınır Koruma Birimi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonra anlaşma gereği Ukrayna'ya iade edildi.

Öte yandan Nadbuzanski Sınır Muhafaza Birimi, 2020 yılı başından bu yana bu bölgede Polonya'ya kaçak giriş yapan 50'den fazla kişiyi yakaladıklarını duyurdu.

(İHA)

Polonya'ya çocuk can simitleriyle kaçak giren 4 Türk yakalandı
Polonya'ya çocuk can simitleriyle kaçak giren 4 Türk yakalandı
Polonya'ya çocuk can simitleriyle kaçak giren 4 Türk yakalandı

Polonya, Ukrayna, Çocuk, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polonya'ya çocuk can simitleriyle kaçak giren 4 Türk yakalandı - Son Dakika


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