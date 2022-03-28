POLONYA'YA SEYAHATLERDE AŞI VE TEST ZORUNLULUĞU KALDIRILDI - Son Dakika
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POLONYA'YA SEYAHATLERDE AŞI VE TEST ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

28.03.2022 19:33
POLONYA'YA SEYAHATLERDE AŞI VE TEST ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

TÜRK Hava Yolları (THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik yaptığı bilgilendirmede "Polonya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir.

TÜRK Hava Yolları (THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik yaptığı bilgilendirmede "Polonya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" denildi.

Avrupa genelinde koronavirüs önlemlerinin kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi. Konuya ilişkin THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Polonya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" ifadelerine yer verildi.


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Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Polonya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLONYA'YA SEYAHATLERDE AŞI VE TEST ZORUNLULUĞU KALDIRILDI - Son Dakika


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