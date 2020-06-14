Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti' - Son Dakika
BBC

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Polonya geçen ay bir yanlış anlaşılma sonucu Çekya'yı bir süreliğine işgal ettiğini açıkladı.

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti', System.String[]

Polonya geçen ay bir yanlış anlaşılma sonucu Çekya'yı bir süreliğine işgal ettiğini açıkladı.

Polonya Savunma Bakanlığı, iki ülke sınırında koronavirüs önlemleri kapsamında devriye gezen Polonyalı askerlerin, yanlışlıkla sınırın diğer tarafındaki terk edilmiş bir kilisede kaldığını duyurdu.

Polonyalı askerler, kiliseyi ziyarete gelen Çekya vatandaşlarının bölgeyi gezmesine de engel oldu.

İşgal, Çek yetkililerin Varşova'yla iletişime geçmesiyle sonlandı.

Çekya'nın kuzeydoğusundaki Moravya'da gerçekleşen olayın ardından Polonya bunun yanlışlıkla gerçekleştiğini açıklasa da Çek yetkililer, olaya dair resmi bir açıklama alamadıklarını söyledi.

Nasıl gerçekleşti?

İşgali ilk olarak yerel Denik gazetesi haberleştirdi.

Kilisenin bakımı için görevlendirilen bir inşaat işçisi, dış cephenin sıvasının fotoğrafını çekmek isterken otomatik silahlı Polonya askerleri tarafından geri çevrildi.

Askerler kiliseye giden yola da barikat kurdu.

Bunun haberini alan Denik, bölgeye bir fotoğrafçı göndererek durumu teyit etti.

Kilise, küçük bir derenin ayırdığı sınırın Çekya tarafında, 30 metre içinde yer alıyor.

Denik'e göre askerler önce derenin Polonya tarafında kamp kurdu, ardından bilinmeyen bir nedenle Çekya'daki kiliseye geçti.

İnşaat işçisi askerler tarafından engellendiğinde tarih 28 Mayıs'tı.

O tarihten sonra da bölgede doğa gezintisine çıkan bir grup da askerler tarafından engellendiklerini anlattı.

Gruptan Ivo Dokoupil, Polonyalı askerlere kiliseyi ziyaret etmek istediklerini söylediklerini fakat sert bir çekilde geri çevrildiklerini anlattı:

"Yabancı bir devletin üniformasını giymiş bir asker elinde otomatik silahla bana emir vermeye başladı. Korkutucu bir deneyimdi.

"10 metreden fazla yaklaşmamıza izin vermediler."

Olayla ilgili CNN'e bir açıklama yapan Polonya Savunma Bakanlığı, "Bu bilinçli bir eylem değildi, yanlış anlaşılma sonucu gerçekleşti. Fark edilince hemen düzeltildi" dedi.

Varşova, Polonya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 07:42 

Son Dakika Dünya Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti' - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü 20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı 2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı         
00:45
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi         
00:13
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı         
00:13
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı         
00:07
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı         
00:02
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi         
23:54
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı? Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?         
23:50
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun         
23:49
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı         
23:32
Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar         
23:21
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil         
23:20
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı         
23:09
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu         
23:05
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi         
23:01
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı         
22:57
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı         
22:56
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı         
22:56
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti         
22:48
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı         
22:41
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı         
22:23
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi         
22:22
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi         
22:01
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti         
22:00
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek         
21:50
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi         
21:27
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi         
21:27
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti         
21:07
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı         
20:55
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu         
20:46
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 02:18:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]