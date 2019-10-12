Son Dakika Haberleri: Polonya yarın sandık başına gidiyor
Son Dakika Güncel Polonya yarın sandık başına gidiyor

Polonya yarın sandık başına gidiyor

33 dakika önce

Polonya halkı yarın yeni milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Polonya yarın sandık başına gidiyor, System.String[]

Polonya halkı yarın yeni milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Polonya'da halk, 460 sandalyeli meclis (Sejm) ve 100 sandalyeli senatonun yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak..

Seçmenler, halihazırda iktidarda bulunan muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), Sol liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformu (PO), Demokratik Sol İttifakı (SLD), 2007-2015'te koalisyon ortağı olan Polonya Köylü Partisi (PSL) ile sağcı Kukiz'15 ittifakının yanı sıra aşırıcı partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Konfederasyon (Konfederacja) ittifakına oy verebilecek.

Anketlerde iktidardaki PiS partisi önde

Son kamuoyu araştırmalarında PiS'in, yüzde 45'lik oy oranı ile önde olduğu görülüyor.

Anketlere göre, Sol liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformunun (PO) yüzde 30, Demokratik Sol İttifakı'nın (SLD) yüzde 14, Polonya Köylü Partisi (PSL) ile sağcı Kukiz'15 ittifakının yüzde 7 civarında oy alarak parlamentoya girmesi öngörülüyor.

Polonya, Honda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı
İsviçre'de terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Türk bayrağı yaktı Son dakika: MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu için açıklama: Tedavi döneminin sonuna gelinmiştir Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:10:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polonya yarın sandık başına gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]