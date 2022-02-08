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Polonya yeni askeri siber güvenlik birimi kurdu - Son Dakika

Polonya yeni askeri siber güvenlik birimi kurdu

08.02.2022 22:24
Polonya yeni askeri siber güvenlik birimi kurdu

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, askeri siber güvenlik biriminin kurulduğunu açıkladı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, askeri siber güvenlik biriminin kurulduğunu açıkladı.

Bakan Blaszczak, yaptığı açıklamada, siber güvenlik biriminin, savunma, keşif ve gerektiği durumlarda Polonya Silahlı Kuvvetleri'ni siber saldırılardan korumayı amaçladığını kaydetti.

Açıklamasında Rusya'ya atıfta bulunan Blaszczak, "21. yüzyılda siber saldırıların siyasetin maşası haline geldiğini ve söz konusu saldırıların komşumuz tarafından da kullanıldığının farkındayız. Bu nedenle, yeni kazanılan siber güvenlik gücü, Polonya Silahlı Kuvvetleri için temel ve kilit nitelik taşıyacaktır." dedi.

Blaszczak, söz konusu birimin başına Polonya ordusundan Orgeneral Koral Molenda'nın atandığını bildirdi.

Polonya Başbakanlık Ofis Sorumlusu Michal Dworczyk'in, 2021'de özel kutusundan e-postaları sızdırılmış ve internet üzerinde erişilebilir hale gelmişti.

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Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya yeni askeri siber güvenlik birimi kurdu - Son Dakika


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