Polonya Zilkowkski Pytlasainski Güreş Turnuvası'nda 6 madalya

Polonya'da düzenlenen Uluslararası Zilkowski Pytlasainski Poland Open Güreş Turnuvası'nda ilk günde Türk güreşçiler başarılı sonuçlar aldılar.

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