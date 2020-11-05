Polonya Zilkowkski Pytlasainski Güreş Turnuvası'nda 6 madalya

Polonya'da düzenlenen Uluslararası Zilkowski Pytlasainski Poland Open Güreş Turnuvası'nda ilk günde Türk güreşçiler başarılı sonuçlar aldılar.
İlk gün mindere çıkan serbest stilde Ahmet Duman ve Fazlı Eryılmaz altın madalya kazandılar. 61 kg Ahmet Duman finalde takım arkadaşı Recep Topal'ı, 74 kg Fazlı Eryılmaz ise finalde Romen rakibini yenerek altın madalya kazandı. 70 kg Haydar Yavuz finalde Avrupa Şampiyonu Polonyalı rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. 65 kg Selahattin Kılıçsallayan üst sıklette güreşen 57 kg güreşçi Süleyman Atlı'yı 79 kg Ramazan Sarı ise Macar rakibini yenerek bronz madalya kazandı.Böylece turnuvada ilk günde güreşçiler 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz toplamda ise 6 madalyanın sahibi oldu. İkinci günde serbest stilde 86 kg Fatih Erdin, Selim Yaşar, Osman Göçen,92 kg Erhan Yaylacı, Arif Özen, 97 kg Süleyman Karadeniz, 50 kg Evin Demirhan, 53 kg Zeynep Yetgil mindere çıkacaklar.
- Kaynak: DHA
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