Polonyalı Bakan Banka, WADA'nın yeni başkanı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanlığı'na, Polonya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Turizm Bakanı Witold Banka seçildi.

WADA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Katoviçe kentinde toplanan WADA Kurucular Kurulu, başkan olarak Polonya Spor ve Turizm Bakanı Banka'yı seçti.

35 yaşındaki Banka, görevi 1 Ocak 2020'de devralacak. Eski bir 400 metre koşucusu olan Banka, Kanadalı Dick Pound (1999-2007), Avustralyalı John Fahey (2008-2013) ve Büyük Britanyalı Craig Reedie'den (2014-2019) sonra WADA'nın 4. başkanı olacak.

Kış Olimpiyatları'nda 2 altın madalyası bulunan Çinli eski sürat patenci Yang Yang ise oylama sonucu WADA Asbaşkanlığı'na getirildi.