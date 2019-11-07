Son Dakika Haberleri: Polonyalı Bakan Banka, WADA'nın yeni başkanı
Son Dakika Spor Polonyalı Bakan Banka, WADA'nın yeni başkanı

Polonyalı Bakan Banka, WADA'nın yeni başkanı

7 saat önce

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanlığı'na, Polonya Spor ve Turizm Bakanı Witold Banka seçildi.

Polonyalı Bakan Banka, WADA'nın yeni başkanı, System.String[]

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanlığı'na, Polonya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Turizm Bakanı Witold Banka seçildi.

WADA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Katoviçe kentinde toplanan WADA Kurucular Kurulu, başkan olarak Polonya Spor ve Turizm Bakanı Banka'yı seçti.

35 yaşındaki Banka, görevi 1 Ocak 2020'de devralacak. Eski bir 400 metre koşucusu olan Banka, Kanadalı Dick Pound (1999-2007), Avustralyalı John Fahey (2008-2013) ve Büyük Britanyalı Craig Reedie'den (2014-2019) sonra WADA'nın 4. başkanı olacak.

Kış Olimpiyatları'nda 2 altın madalyası bulunan Çinli eski sürat patenci Yang Yang ise oylama sonucu WADA Asbaşkanlığı'na getirildi.

Twitter, Polonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:34 Kaynak: AA
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