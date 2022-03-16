Polonyalı bilgisayar korsanları Ruslara, Ukrayna savaşı ile ilgili 20 milyon kısa mesaj attı - Son Dakika
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Polonyalı bilgisayar korsanları Ruslara, Ukrayna savaşı ile ilgili 20 milyon kısa mesaj attı

16.03.2022 22:12
Polonyalı bilgisayar korsanları Ruslara, Ukrayna savaşı ile ilgili 20 milyon kısa mesaj attı

Polonyalı bilgisayar korsanları, Rusya'nın sansür ve bilgi dolaşımını engelleyici sistemlerini saf dışı bırakarak, Rus vatandaşlarına kısa mesaj ve eposta gönderilebilen bir internet sitesi kurup dünya çapındaki Rusya vatandaşlarına 20 milyondan fazla kısa mesaj gönderdi.

Polonyalı bilgisayar korsanları, Rusya'nın sansür ve bilgi dolaşımını engelleyici sistemlerini saf dışı bırakarak, Rus vatandaşlarına kısa mesaj ve eposta gönderilebilen bir internet sitesi kurup dünya çapındaki Rusya vatandaşlarına 20 milyondan fazla kısa mesaj gönderdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, Rus vatandaşlarının da savaş karşıtı söylemlerine yönelik sansür uygulanıyor. Polonyalı bilgisayar korsanları da Rusya'nın sansür ve bilgi dolaşımını engelleyici sistemlerini saf dışı bırakarak Rus vatandaşlarına kısa mesaj ve eposta gönderilebilen bir internet sitesi kurdu. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Rus vatandaşlarına Ukrayna'da yaşanan savaş ile ilgili 20 milyondan fazla SMS gönderdi. Siteyi kuran "Squad 303" isimli grubun sözcüsü, "Amacımız Putin'in kurduğu dijital duvarı yıkmaktı" dedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük başarılar gösteren 303. Havacılar Filosuna atıfla kendilerine 'Squad 303' ismini veren Polonyalı bilgisayar korsanları, Rusya'dan kişi ve şirketlere ait 20 milyon cep telefonu numarası ve 140 milyona yakın eposta adresi ele geçirdi.

Rus vatandaşlarına gönderilen mesajda, "Biz, dünya insanlarının Rus ulusuna bir mesajı var. O ulus ki bağımsız Ukrayna'ya silahlı kuvvetle ile saldırmak gibi utanç verici bir kararı veren diktatör Putin yüzünden büyük bir bedel ödeyecek. Dünya devletlerinin bir araya gelerek Rusya'nın saldırganlığına vereceği cevap, tüm ülkenin (Rusya) yıkılmasına sebep olacak. Fakat 150 milyona yakın Rus Ukrayna'daki savaşın sebep ve amaçları hakkındaki gerçeği bilmiyor. Bu durum Kremlin'in yalanlarıyla ve propagandasıyla sürdürülüyor. Rusya'da özgür bir medya yok ve internet sansürlü durumda. Bizler direkt olarak esir durumdaki bu ülkenin vatandaşlarına hitaben mesaj gönderebiliriz" ifadelerine yer verildi.

Şu ana kadar gönderilen mesajlar 20 milyonu aşarken, sosyal medya hesabından açıklama yapan bilgisayar korsanları, 20 milyon mesajın gönderildiğini ve 120 milyon mesajın daha gönderileceğini ifade etti.

(Mert Ürkmez/İHA)

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Kaynak: İHA

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