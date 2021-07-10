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Son dakika haber | POLONYALI ÇİFTİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ AĞACA YA DA DİREĞE ÇARPTIM SANDIM - Son Dakika

Son dakika haber | POLONYALI ÇİFTİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ AĞACA YA DA DİREĞE ÇARPTIM SANDIM

10.07.2021 18:20

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesine tatile gelen Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle (24) ve sevgilisi Maksym Marek Jasinski'ye (29) çarparak ölümüne neden olan Alman uyruklu Ahmad Harb (24), tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesine tatile gelen Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle (24) ve sevgilisi Maksym Marek Jasinski'ye (29) çarparak ölümüne neden olan Alman uyruklu Ahmad Harb (24), tutuklandı. Ahmad Harb, verdiği ifadede, Karanlık olduğu için önüme çıktıklarını görmedim. Ağaca ya da direğe çarptım sandım dedi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Polonya'dan tatil için Alanya'ya gelen ve alışverişe çıkan Katarzyna Anna Hegerle ile sevgilisi Maksym Marek Jasinski, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Antalya istikametine doğru ilerleyen ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen Ahmad Harb'ın kullandığı 07 NA 4487 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Polonyalı çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polonyalı çiftin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü Ahmad Harb ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Almanya'dan bir arkadaşıyla tatil için Türkiye'ye gelen ve kiraladıkları araçla Manavgat'ın Side Mahallesi'ne gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenilen Ahmad Harb, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Ahmad Harb çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sürücü Ahmad Harb'ın ifadesinde hava karanlık olduğu için Polonyalı çifti görmediği, ağaca ya da direğe çarptığını düşündüğünü söylediği belirtildi. Ahmad Harb'ın ifadesinde, Havanın karanlık olması nedeniyle önüme aniden çıkan ve sonradan isimlerini öğrendiğim Katarzyna Anna Hegerle ve Maksym Marek Jasnki isimli şahıslara sol ön taraftan çarptım. Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açıldı. O anın şokuyla çarptıktan sonra frene mi gaza mı bastım tam olarak hatırlamıyorum. Aracı yaklaşık 200 metre ileride durdurdum. Hava yastığından dolayı önümü göremiyordum, aracın el frenini çektim. Kaza bir anda oldu ve nasıl oluğunu hatırlamıyorum. İlk anda bir ağaca ya da direğe çarptığımı sandım. Araçtan indiğimde yerde 2 şahsın olduğunu gördüm. Kaza sonrasında olay yerine gelen vatandaşlar yardım ettiler dediği öğrenildi.

Öte yandan, Katarzyna Anna Hegerle ve Maksym Marek Jasinski'nin cenazelerinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderileceği belirtildi.

Son dakika haber | POLONYALI ÇİFTİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ AĞACA YA DA DİREĞE ÇARPTIM SANDIM
Son dakika haber | POLONYALI ÇİFTİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ AĞACA YA DA DİREĞE ÇARPTIM SANDIM
Son dakika haber | POLONYALI ÇİFTİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ AĞACA YA DA DİREĞE ÇARPTIM SANDIM
Son dakika haber | POLONYALI ÇİFTİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ AĞACA YA DA DİREĞE ÇARPTIM SANDIM
Son dakika haber | POLONYALI ÇİFTİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ AĞACA YA DA DİREĞE ÇARPTIM SANDIM
Son dakika haber | POLONYALI ÇİFTİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ AĞACA YA DA DİREĞE ÇARPTIM SANDIM

Antalya, Alanya, Alman, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | POLONYALI ÇİFTİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ AĞACA YA DA DİREĞE ÇARPTIM SANDIM - Son Dakika


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