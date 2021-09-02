Polonyalı dağcıları 50 yıldır Himalayalar'a taşıyan Jelcz kamyonu tekrar Türkiye'de - Son Dakika

Polonya'nın ikonik Jelcz marka kamyonuyla 1971'den bu yana Himalayalar'a giden Polonyalı dağcılar, ilk yolculuğun 50. yılında yeniden çıktıkları yolda Türkiye'ye ulaştı.

Jelcz ile Himalaya Keşif Gezisi'nin 2021 yılı katılımcıları Ryszard Wloszczowski, Maciej Pietrowicz ve Arkadiusz Peryga, yolculuğun 50 yıldır gidiş ya da dönüş rotasında bulunan Ankara'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kamyonla ilk keşif gezisini 1979'da yapan Wloszczowski, aynı yolculuğu bu defa 1979'daki yol arkadaşlarından Jerzy'nin oğlu Maciej ile gerçekleştiriyor.

Yolculuğa bu sefer tırmanmak için çıkmadıklarını kaydeden Wloszczowski, "Bu kez sportif amaçlar için değil hatıraları yeniden yaşamak için yoldayız. Bu yüzden aynı marka kamyonla yola çıktık. O zaman sadece 70-80 kilometre hıza çıkabiliyorduk ama artık yollar çok güzel." dedi.

Özellikle İstanbul-Ankara arasındaki yolun kalitesinden etkilendiğini belirten Wloszczowski, "İki yolculuk arasındaki en büyük fark yollardı. Mümkün oldukça aynı hazırlıkları yapmaya çalıştık. Aynı konserve gıdaları aldık, benzer eşyalar hazırladık." diye konuştu.

Wloszczowski, 1979'da gördüğü yerlerin sonraki yıllardaki ve bugünkü görünümü arasında karşılaştırma yaparak "Ülkelerin zaman içinde nasıl değiştiğini görebiliyorum. Nepal'e en son 2014'te gittim ancak 1979'a göre çok bir şey değişmediğini gördüm. İnsanlar geleneksel hayatlarını yaşamaya devam ediyordu, teknolojiyle çok fazla içli dışlı değillerdi." ifadelerini kullandı.

"Paraları yoktu kamyonla gittiler"

Pietrowicz, babasının 1979'daki yolculuğunu bugün yeniden yaparak hatırasını canlı tutmaya çalıştığını söyledi.

Polonyalı dağcıların altın çağı olarak nitelediği 1971-1980 yılları arasında birçok dağcının Himalaya ve Karakurum dağlarındaki zirvelere çıktığını ifade eden Pietrowicz, "O yıllarda Himalayalar'a gitmek çok zordu ve yeterince paraları yoktu. Bu yüzden başka bir yol aradılar ve Jelcz ile gitmeye karar verdiler." dedi.

İnsanlara bu başarıları unutturmamak için tekrar yola çıktıklarını kaydeden Pietrowicz, "Jelcz, çok basit bir araç. Tüm mekanizması basitleştirilmiş 200 beygirlik bir kamyon. Yolda başımıza bir şey gelse kolaylıkla tamir edebiliriz." diye konuştu.

Kendisi de bir dağcı olan Arkadiusz Peryga'nın kamyonun şoförü olduğunu söyleyen Pietrowicz, "İnsanlar kamyonla Himalayalar'a giden bir grup dağcıyı, zirvelere ulaşanları biliyor ama kamyonun şoförünü unutuyor. Böylesine bir yolculuk, Jelcz kamyonunu kullanan şoförler olmasa hayata geçemezdi." ifadelerini kullandı.

Yolculuk günlüğü internette paylaşılıyor

Pietrowicz, kamyonda uyuduklarını, tüm ihtiyaçlarını kamyonda giderdiklerini de belirterek daha önce uçakla gittikleri Nepal'de babasının kamp yaptığı ve 3 arkadaşını kaybettiği noktaya hatıra plaketi koyduklarını anlattı.

Babası Jerzy'nin gittiği yoldan Himalayalar'a ulaşmayı hedefleyen Pietrowicz, "Biz tırmanmaya ya da rekorlar kırmaya gitmiyoruz. Tarih zaten bir kere yazıldı. Biz, Jelcz kamyonu sayesinde altın çağını yaşayan Polonyalı dağcıları hatırlamak için yola çıktık." dedi.

Pietrowicz, yolculuğa ilişkin notların günlük olarak www.sladamiuczestnikow.pl internet sitelerinde paylaşıldığını, dönüşte ise yolculuğun bir kitabını hazırlayacaklarını sözlerine ekledi.